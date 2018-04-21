Zamanın Tarihine Dair Ufkunuzu Açacak Muhteşem Video!

İnsanoğlu olarak yeryüzünün tarihini merak eden tek türüz. Bu merak sadece geçmişe değil, aynı zamanda geleceğe de yönelik. Mesela günümüzde hayatta olan en yaşlı insanın doğumu, Napolyon’un hüküm sürdüğü yıllara daha yakın. Zamanın büyüsüyle birlikte milyonlarca yıllık tarihe doğru kısa bir yolculuğa hazır olun.

Zamanı sadece günlük işlerinizi bölmek, rutin olan şeyleri kontrol etmek için mi kullanıyorsunuz? O halde saat denen o cihazın, sadece Dünya üzerinde geçerli olduğunu bir kez daha düşünün. Evren, günümüz biliminin ulaştığı en güncel bilgilere göre 13,75 milyar yıl önce var oldu. Sonrasında yıldızlar, galaksiler ve gezegenler meydana geldi. Tabii ki de bunlar arasında Dünya’daki bütün kumsallardaki bir kum tanesi kadar bile olmayan Dünyamız da vardı.

Sonra yaşam başladı ve zamanın durmak bilmeyen yolcuğu sırasında çeşitli türlerle hayat yelpazesi genişledi. Sıra insana geldiğinde dinozorlar çoktan yok olmuşlardı. Üstelik insanlığın bütün tarihinden 27 kat daha uzun süre yaşamışlardı. Ateş yakmayı, diğer canlı türlerini kontrol altına almayı öğrendik, tarım yaptık, toplumlar kurduk, medeniyetler inşa ettik, sonra da birbirimizle kaynaştık. Ancak bilim, hem geçmişi hem de geleceği merak etmeye devam etti.

Bu insanüstü gayretin sonucunda belki zamanı nasıl kullanacağımızı keşfettik ama zamanın başlangıcı olarak saydığımız Büyük Patlama’dan öncesini hala keşfedemedik. Sonunu kendi ellerimizle hazırladığımız Dünya bir gün bizi ev sahibi olarak kabul etmemeye başlayıncaya dek, kendimize en yakın gezegenlere gitme merakı içine girdik.

Tüm bu yolcuğun aslında insan iradesiyle çok yakından ilgisi vardı. Belki savaşlara ve silahlara o kadar para harcamayıp birbirimizin kuyusunu kazmasaydık, çoktan başka yıldızlara gidecektik. Fakat kim bilebilir? Öğrenmemiz gereken şey farklı ihtimaller halinde ne olacağı değil, nasıl daha iyiye sahip olacağımız.

Zamanın kısa yolcuğuna dair, hayata bakış açınızı değiştirecek güzel bir video keşfettik. Türkçe altyazı desteği ile hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

"Zaman kıymetlidir, değerini bilin!"