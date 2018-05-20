Zamanında Hak Ettiği İlgiyi Görememiş 15 Muazzam İcat!

Madem bu icatların kadri kıymeti, o dönemlerde yaşayan insanlar tarafından bilinmedi; bari biz, hiç değilse bir 'anma' bağlamında gündeme getirelim ve gecikmiş de olsa birilerinin şapka çıkarmasına vesile olalım istedik...
15. Tek kişilik portatif sandalye
14. Spagetti dolama aparatı
13. Çoklu sigara içme çubuğu
12. Roketli bisiklet
11. Portatif bomba sığınağı
10. Tek tekerli motor
9. Lambalı lastik
8. Arabalar için dizayn edilmiş kahve makinesi
7. Jet-pack
6. Gerektiğinde hamak olabilen okul sırası
5. Kitap vb. okumaya imkan tanıyan güneşlenme koltuğu
4. Elektrikli göğüs büyütücü sütyen
3. Çorba soğutma aparatı
2. Bronzlaştırıcı sprey otomatı
1. Bahşiş isteyen kol