  • Zamanında Hak Ettiği İlgiyi Görememiş 15 Muazzam İcat!

Zamanında Hak Ettiği İlgiyi Görememiş 15 Muazzam İcat!

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Bu buluşların en büyük talihsizliği, doğru zamanda ve doğru yerde ortaya çıkmamış olmak. Yani öyle olsa gerek. Zira hakikaten oldukça 'yaratıcı' icatlar bunlar...

Madem bu icatların kadri kıymeti, o dönemlerde yaşayan insanlar tarafından bilinmedi; bari biz, hiç değilse bir 'anma' bağlamında gündeme getirelim ve gecikmiş de olsa birilerinin şapka çıkarmasına vesile olalım istedik...

15. Tek kişilik portatif sandalye

14. Spagetti dolama aparatı

13. Çoklu sigara içme çubuğu

12. Roketli bisiklet

11. Portatif bomba sığınağı

10. Tek tekerli motor

9. Lambalı lastik

8. Arabalar için dizayn edilmiş kahve makinesi

7. Jet-pack

6. Gerektiğinde hamak olabilen okul sırası

5. Kitap vb. okumaya imkan tanıyan güneşlenme koltuğu

4. Elektrikli göğüs büyütücü sütyen

3. Çorba soğutma aparatı

2. Bronzlaştırıcı sprey otomatı

1. Bahşiş isteyen kol

Etiketler: yaratıcılık, ilginç icatlar, garip tasarımlar
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