Zarar Görmüş Fotoğrafları Orijinali Gibi Yenileyen Ukraynalı Kadın Sanatçının Enfes Çalışmaları

Tetyana Dyachenko isimli Ukraynalı kadın, eskimiş ya da bir şekilde zarar görmüş fotoğrafları müthiş bir photoshop çalışmasıyla orijinal haline döndürüyor.

Yeşilçam filmlerinin restorasyonlu versiyonlarıyla karşılaşmışsınızdır. Orijinal versiyonları dönemine göre gayet başarılı olsa da restorasyonlu hallerini izlemenin keyfi de bir başka oluyor. Şimdi bu olayın fotoğraf versiyonunu düşünün. Ukraynalı sanatçı / photoshop ustası Tetyana Dyachenko, bir şekilde zarar görmüş ya da eskimiş fotoğrafları usta dokunuşlarla neredeyse kusursuz bir hale dönüştürüyor. Sanatçının Facebook sayfasında paylaştığı ve PetaPixel, BoredPanda gibi dünyaca ünlü oluşumların sitelerinde yer verdiği fotoğraflardan bazılarını aşağıdan görebilirsiniz.