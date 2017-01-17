Zebra Köpek Balığı, Bir Erkeğe İhtiyaç Duymadan Doğum Gerçekleştirdi!

Doğanın mucizelerine her gün tanık oluyor ve tekrar tekrar büyüleniyoruz. Eşinden yıllar boyunca izole edilen bir zebra köpek balığı, ona ihtiyaç duymadan doğum gerçekleştirdi.

Zebra köpekbalığı Leonie, Avustralya'da Townsville'deki bir akvaryumda bir erkek köpekbalığı ile 12 yıl geçirdi. İki köpekbalığı 24 yavruya sahipti ve hayat harikaydı. Sonra bir yetkili, Leonie'yi evinden ve ailesinden kopararak, 2012 yılında ayrı bir depoya yerleştirdi. Asıl şok bundan sonra yaşandı: Leonie 2016 yılında aniden üç sağlıklı bebek doğurdu.

Bu gelişme, profesör Christine Dudgeon'un dikkatini çekti. Araştırmanın ilk aşaması Leonie'nin eski eşinin spermini bir biçimde saklamadığından emin olmaktı. Testler, yavruların yalnızca annelerinin DNA'sını taşıdıklarını gösterdiğinde, köpekbiçiminin aseksüel üreme kapasitesine ulaştığı açıkça ortaya çıktı.

New Scientist'e göre, "Bazı köpekbalıkları, hindiler, Komodo ejderhaları, yılanlar ve boa yılanları, cinsel açıdan aktif olmalarına rağmen aseksüel olarak çoğalma yeteneğine sahipler."

Fakat Leonie'nin durumunu eşsiz: Bu tür bir üreme, hiç cinsel geçmişi olmayan dişilerde ortaya çıkıyor. Bildirildiğine göre, benzer vakalara tarihte sadece iki kez rastlanmış ve diğer hikayenin baş kahramanı bir boa yılanıymış.

Bilim adamları, dişinin, bir erkek eş bulana kadar türlerinin devam etmesi için geçici bir mekanizmaya sahip olduğunu savunuyor. Yani bilim, biz erkeklerin tamamen gereksiz varlıklar olduğumuzu yine kanıtlayamadı.