Nokia 7 Plus'ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Nokia'nın global pazarda satışa sunmaya hazırlandığı yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Nokia 7 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı.

HMD Global, Nokia 7 modelini Çin’e özel olarak piyasaya sürmüştü. Şirket, Nokia 7’nin Çin’deki satışlarından memnun kalmış olacak ki Mobil Dünya Kongresi’nde global pazarda satışa çıkacak bir Nokia 7 Plus modeli tanıtmaya hazırlanıyor.

Yeni bir sızıntıya göre Nokia 7 Plus, ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacak. Cihazın arkasında Tetracell teknolojisini kullanan x2 optik yakınlaştırma destekli Zeiss markalı 12MP ve 13MP’lik iki kamera bulunurken, önde 16MP’lik bir kamera bulunacak.

Nokia 7 Plus Özellikler (Sızıntı)

İşlemci: Snapdragon 660

Snapdragon 660 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB+MicroSD

64GB+MicroSD Ekran: 6 inç Full HD+

6 inç Full HD+ Arka Kamera: 12MP+13MP

12MP+13MP Ön Kamera: 16MP

16MP İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Ne yazık ki şu an için Nokia 7 Plus’ın fiyatı ve renk seçenekleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Fakat cihazın HMD Global’in yeni amiral gemisi Nokia 9 ile birlikte 25 Şubat’ta Mobil Dünya Kongresi’nde ortaya çıkması bekleniyor.