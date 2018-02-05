Nokia 7 Plus'ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

HMD Global, Nokia 7 modelini Çin’e özel olarak piyasaya sürmüştü. Şirket, Nokia 7’nin Çin’deki satışlarından memnun kalmış olacak ki Mobil Dünya Kongresi’nde global pazarda satışa çıkacak bir Nokia 7 Plus modeli tanıtmaya hazırlanıyor.
Yeni bir sızıntıya göre Nokia 7 Plus, ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacak. Cihazın arkasında Tetracell teknolojisini kullanan x2 optik yakınlaştırma destekli Zeiss markalı 12MP ve 13MP’lik iki kamera bulunurken, önde 16MP’lik bir kamera bulunacak.
Nokia 7 Plus Özellikler (Sızıntı)
- İşlemci: Snapdragon 660
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB+MicroSD
- Ekran: 6 inç Full HD+
- Arka Kamera: 12MP+13MP
- Ön Kamera: 16MP
- İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Ne yazık ki şu an için Nokia 7 Plus’ın fiyatı ve renk seçenekleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Fakat cihazın HMD Global’in yeni amiral gemisi Nokia 9 ile birlikte 25 Şubat’ta Mobil Dünya Kongresi’nde ortaya çıkması bekleniyor.