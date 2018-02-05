  • Nokia 7 Plus'ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Zeiss Marka Çift Arka Kameralı Nokia 7 Plus'ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

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Nokia'nın global pazarda satışa sunmaya hazırlandığı yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Nokia 7 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı.

HMD Global, Nokia 7 modelini Çin’e özel olarak piyasaya sürmüştü. Şirket, Nokia 7’nin Çin’deki satışlarından memnun kalmış olacak ki Mobil Dünya Kongresi’nde global pazarda satışa çıkacak bir Nokia 7 Plus modeli tanıtmaya hazırlanıyor.
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Yeni bir sızıntıya göre Nokia 7 Plus, ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacak. Cihazın arkasında Tetracell teknolojisini kullanan x2 optik yakınlaştırma destekli Zeiss markalı 12MP ve 13MP’lik iki kamera bulunurken, önde 16MP’lik bir kamera bulunacak.

Nokia 7 Plus Özellikler (Sızıntı)

  • İşlemci: Snapdragon 660
  • RAM: 4GB
  • Depolama: 64GB+MicroSD
  • Ekran: 6 inç Full HD+
  • Arka Kamera: 12MP+13MP
  • Ön Kamera: 16MP
  • İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Ne yazık ki şu an için Nokia 7 Plus’ın fiyatı ve renk seçenekleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Fakat cihazın HMD Global’in yeni amiral gemisi Nokia 9 ile birlikte 25 Şubat’ta Mobil Dünya Kongresi’nde ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak : http://www.fonearena.com/blog/242577/nokia-7-plus-with-6-inch-fhd-display-snapdragon-660-dual-rear-cameras-zeiss-optics-surface.html
Etiketler: nokia, HMD Global, Nokia 7 Plus
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