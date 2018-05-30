Hepimizin birbirinden farklı özellikleri vardır, ancak yaratıcılık muhtemelen çok ayrı bir konu. Sizlere birazdan listeleyeceğimiz fotoğraflarda bulunan Anucha "Cha" Saengchart isimli fenomen ise bu noktada adeta çığır açmış. Çeşitli animasyon ve çizgi film öğelerini düşük bütçeli şekilde taklit eden gencin, takipçileriyle paylaştığı birbirinden eğlenceli bu fotoğraflara gelin bir de birlikte bakalım.
1. Kedinin suçu neydi ki?
2. Burda da işi için yerlere yatan fedakar bir fenomen görüyoruz...
3. İtiraf edelim çok yaratıcı
4. Benim hayatta aklıma gelmezdi. Ya sizin?
5. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz
6. Eldeki ve evdeki imkanlar ile oluşturulan bir içerik
7. O buzdolabını görmesek, gerçekten ışın kılıcı var sanabilirdik
8. Bunu düşünmek de bir zeka belirtisi tabii
9. O cin tuvaletten çıkmıyordu ama neyse...
10. Resmen emek kokuyor bu fotoğraf
11. Kedi yine her şeyden habersiz olaya dahil olmuş
12. Siz de "Acaba nereden aklına geldi?" diye düşündünüz mü? -Ben düşündüm
13. Yok yok bu çocuk gerçekten bir dahi
14. "Nimetle oyun olmaz" demediler mi hiç sana?
15. Kırmızı teletabi (Po), bunu görse herhalde gözleri kanardı
16. Bıyıkları kesse daha mı iyi olurdu ne?
17. Korkunç olmamış olsa da çabalamış sonuçta
18. Bunda ne var? Hepimiz bir dönem yaptık değil mi?
19. O değil de baya baya benzemiş
20. Tatlı ayıcık. Aa pardon ayı mı demişim, kedicik olcak o
Fotoğrafların birçoğunun oldukça eğlenceli ve zekice olduğunu görüyoruz. Eğer sizler de internet fenomenine ait daha fazla içerik görmek istiyorsanız, bağlantıya tıklayarak genç yeteneğin Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz.