Çoğumuzun bildiği ve sevdiği çizgi film karakterlerini taklit eden fenomen, yaratıcılığı ile kendini diğerlerinden ayırmayı başarıyor. Bu başarının sonucunda ise oldukça eğlenceli fotoğraflar çıkmış. Gelin birbirinden keyifli bu fotoğraflara birlikte göz atalım.

Hepimizin birbirinden farklı özellikleri vardır, ancak yaratıcılık muhtemelen çok ayrı bir konu. Sizlere birazdan listeleyeceğimiz fotoğraflarda bulunan Anucha "Cha" Saengchart isimli fenomen ise bu noktada adeta çığır açmış. Çeşitli animasyon ve çizgi film öğelerini düşük bütçeli şekilde taklit eden gencin, takipçileriyle paylaştığı birbirinden eğlenceli bu fotoğraflara gelin bir de birlikte bakalım.

1. Kedinin suçu neydi ki?

2. Burda da işi için yerlere yatan fedakar bir fenomen görüyoruz...

3. İtiraf edelim çok yaratıcı

4. Benim hayatta aklıma gelmezdi. Ya sizin?

5. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz

6. Eldeki ve evdeki imkanlar ile oluşturulan bir içerik

7. O buzdolabını görmesek, gerçekten ışın kılıcı var sanabilirdik

8. Bunu düşünmek de bir zeka belirtisi tabii

9. O cin tuvaletten çıkmıyordu ama neyse...

10. Resmen emek kokuyor bu fotoğraf

11. Kedi yine her şeyden habersiz olaya dahil olmuş

12. Siz de "Acaba nereden aklına geldi?" diye düşündünüz mü? -Ben düşündüm

13. Yok yok bu çocuk gerçekten bir dahi

14. "Nimetle oyun olmaz" demediler mi hiç sana?

15. Kırmızı teletabi (Po), bunu görse herhalde gözleri kanardı

16. Bıyıkları kesse daha mı iyi olurdu ne?

17. Korkunç olmamış olsa da çabalamış sonuçta

18. Bunda ne var? Hepimiz bir dönem yaptık değil mi?

19. O değil de baya baya benzemiş

20. Tatlı ayıcık. Aa pardon ayı mı demişim, kedicik olcak o

Fotoğrafların birçoğunun oldukça eğlenceli ve zekice olduğunu görüyoruz. Eğer sizler de internet fenomenine ait daha fazla içerik görmek istiyorsanız, bağlantıya tıklayarak genç yeteneğin Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz.