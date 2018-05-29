Oyun yayıncılığı son yılların en popüler internet akımları arasında yer alıyor. Ülkemizde en çok takipçiye sahip kanalların oyunlar sayesinde bu popülerliğe ulaştıklarını düşünürsek, YouTube’daki sayıları gittikçe artan amatör videoları da anlamış oluruz. O videolardan birisi var ki, kıvrak zekasıyla yüzünüzü güldürecek.

YouTube’a girdiğinizde oyun dünyasına çok uzak birisi olsanız bile, artık oyun yayıncılığının ne kadar popüler bir alan olduğunu anlarsınız. Dünyanın en çok takip edilen bireysel yayıncılarından PewDiePie, bu konuda başı çeken isimlerden. Ülkemizde ise oyun yayıncılığı konusunda pek çok popüler kanal bulunuyor.

Bir oyun yayıncısı olmak ise düşündüğünüzden çok daha masraflı. Son dönem oyunlarını rahatça oynamanızı sağlayan bir bilgisayar, yayınlarda izleyicilerin ilgisini çekecek kulaklık, fare ve klavye gibi özel tasarım ürünler ve elbette kamera. Çünkü sizi izleyenler, sadece oyunu izlemek istemiyorlar. Tepkilerinizi kayıt altına alacak, takipçilerinizin sizinle bağ kurmalarını sağlayacak bir kameraya ihtiyacınız var.

Eğer tüm bunlara para harcayamıyor ve hala oyun yayıncılığı yapmak istiyorsanız, bu genç arkadaşımızın size bir önerisi var:

Belki içinde bulunduğunuz o küçük kutucuğu videonun farklı yerlerine taşıyamayacaksınız. Belki bir gün o aynanız düşüp kırılacak ama olsun, sonuçta dünyanın en popüler konseptlerinden birisini, ekonomik bir şekilde hayata geçirdiniz.

Videodaki genç arkadaşımız Recep, umarız bu kıvrak zekasını derslerinde de kullanır. Zira eğer bu satırları okuyorsa ona ve onun gibi binlerce genç dostumuza bir mesajımız var:

Oyuna ayırdığınız vakit kadar ders çalışmayı, kitap okumayı ve en önemlisi, hayatınız boyunca oyun oynamanızın imkansız olduğunu unutmayın. Yorucu bir ders çalışma ya da kitap okuma etkinliğinden sonra, ödül olarak oyun oynamayı deneyin. İnanın ki daha eğlenceli olacak, tadını daha çok çıkartacaksınız. İnternette böyle şeyler dışında pek çok faydalı şeye de ulaşabilirsiniz. Öğrendikleriniz hakkında araştırma yapın ve sürekli yeni şeyler öğrenmek için gayret gösterin, her şeyin nedenini sorgulayın.