Yaz aylarında baş belası haline gelen sivrisineklere çok fazla sinirlenen bir adam, köpeğini yem olarak kullanarak tek gecede 4000 sivrisinek öldürdü.

Amerika’da yaşayan bir adam sinekleri yakalamak için çok ilginç bir formül kullandı. Köpeğini yem olarak kullanan adam bu çalışması ile tek bir günde 4000 sivrisineği öldürdüğünü açıkladı. Bunu yaparken köpeğinden yararlandığını belirten Dan Rojas, köpeğin ağzındaki CO2’ye gelen sivrisinekleri endüstriyel bir pervaneyle karşılıyor. Bu pervanenin çekim hızına karşı koyamayan sinekler haliyle bu alana çekiliyor ve sonrasında alkol püskürtülerek öldürülüyorlar.

Ölen sinekleri karınca, kertenkele gibi diğer canlıların yediğini belirten Rojas, bu çalışmasıyla ekolojik anlamda dünyayı rahatlattığını düşünüyor.

İnternet üzerinden 100-300 dolar arasında bulabileceğiniz bir fan ile kurabileceğiniz bu tuzakta yalnızca köpeğinizi değil, eğer köydeyseniz çeşitli çiftlik hayvanlarını ya da içerisinden CO2 kabarcıklarının çıktığı sıvıyı da kullanabilirsiniz.

Bir keresinde 2 gecede toplam 8.000’den fazla sivrisinek yakaladığını söyleyen Rojas, ölen sivrisineklerin cesetlerini bir karton üzerine koyarak diğer hayvanlara yediriyor.

Elbette bu sistem çok gaddarca olabilir, ancak hayvanın bol olduğu bölgelerde hastalık taşıyıcı sivrisineklerin çok olduğu düşünüldüğünde bazı insanlar için de bir alternatif olabilir.