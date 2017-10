Zelda: Breath of the Wild'a Sanic Hedgehod Modu Geldi!

Zelda: Breath of the Wild, bir mod geliştirici tarafından çok daha eğlenceli bir hal aldı. Artık baş karakterinizi Sanic Hedgehod yapabilirsiniz.

Zelda oyunlarını seviyor musunuz? Peki ya Sanic Hedgehod size komik bir karakter geliyor mu? Her ikisi birleşirse ne olur? Kesinlikle komik olur. O halde Zelda: Breath of the Wild’a bir Sanic modu gelmemesi için hiçbir neden yok.

İlk düşündüğünüzde iki boyutlu Sanic karakterinin, üç boyutlu Zelda’da nasıl duracağını kestirmek zor. Fakat geliştiriciler, oyuncuların eğlenmesi için oldukça yaratıcı, fakat bir o kadar da Sanic’in özüne bağlı kalan bir mod geliştirdiler.

Zelda: Breath of the Wild Sanic Hedgehod modunu aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.