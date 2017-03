Zelda: Breath of the Wild'dan İnceleme Puanları Rekoru!

Zelda: Breath of the Wild, inceleme puanları konusunda oyun sektörünün gelmiş geçmiş en yüksek puanlı oyunlarından biri olmayı başardı.

Nintendo Switch ve Wii U oyun konsolu için dün resmi olarak piyasaya çıkan yeni Zelda oyunu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, şimdiden oyun sektörüne damgasını vurmuş durumda.

Bunun nedeni ise oyunun, sektörde kabul görmüş pek çok oyun sitesinden aldığını yüksek inceleme puanları. Ülkemizde hemen hemen hiç popüler olmasada özellikle Uzak Doğu ve Amerika pazarında ciddi rağbet gören Nintendo, yeni oyun konsoluyla da bu pazarlara ağırlığını ciddi şekilde koyacak gibi.

Bu bağlamda yeni Zelda oyunun da Nintendo Switch'e sunulacak en önemli oyun olduğunu göz önüne alırsak, aslında gelen inceleme puanlarına çok şaşırdığımızı da söyleyemeyiz. Zelda: Breath of the Wild, aldığı skorlar ile çoğu oyun sitesinde GTA V, Last of Us gibi oyunları geride bırakmayı başarmış.

-Açık konuşmak gerekirse Zelda'nın gereğinden fazla abartıldığını ve böylesine aman aman bir oyun olmadığını düşünüyorum ancak- oyunun önemli yerlerden aldığı inceleme puanları şu şekilde: