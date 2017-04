Zelda: Breath Of The Wild'ı %100 bitirdiler

Zelda: Breath Of The Wild'I her taşın altındaki görevi bile yaparak %100 tam çözümün hakkını veren yayıncı, hiç uyumadan %100 tam çözüm yapmayı başardı. Üstelik bunu yaparken 47 saat boyunca Twitch'de yayın açtı.

Dünya üzerinde çok değişik oyuncu kitlesi bulunuyor. Bazı oyuncular 2-3 saatlik oyunun ardından sıkılırken, bazı oyuncular günlerce oyunun başında durabiliyorlar. İLGİLİ HABER Nintendo Tarihinin En Hızlı Satan Konsol ve Oyunu: Nintendo Switch - The Legend of Zelda Son yıllarda çıkan en iyi oyun olduğu iddia edilen The Legend of the Zelda: Breath of the Wild'ı sonunda bitirmeyi başardılar. Normal bitirmekten bahsetmiyorum, oyunu tüm yan görevleri ile %100 tamamlayan kişiden bahsediyorum. Üstelik oyunu hiç uyumadan, toplamda 49 saat dokuz dakika kırk saniye içerisinde bitirmiş. Canlı yayınla kaydeden Xalikah, işin özeti tam bir Zelda tam çözümü yapmış. Öncelikle söylemem gerekiyor ki arkadaşımızın bu yaptığı şey inanılmaz derecede tehlikeli bir durum. Bu denli uzun süreler "oyun için" uykusuz kalıp hareket etmemek, ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarabiliyor. Oyunu %100 tamamlamayı başaran Fransız oyuncu Xalikah, bunu yaparken oyunun ana hikayesini ve yan görevlerini tamamlamış. Tüm kalıcı öğeleri, yükseltmeleri, 900 Korok tohumunu toplamış, her tapınağı tamamlamış ve canavarların ve silahların fotoğraf özetini doldurmuş. Dünyayı dolaşmak için sağlam bir plan yaparak oyuna başlayan Xalikah, zor olan şeyin her şeyi düşünmek gerektiği olduğunu belirtiyor. Oyun süreci boyunca birkaç kaynağa yönelen çılgın adam, Discord'dan arkadaşları ile konuşarak onlardan yardım bile almış. İLGİLİ HABER Nintendo Switch İle Çıkan Zelda, Tüm Zamanların En İyi 2. Oyunu Oldu! İlk 24 saatin kolay geçtiğini ancak 30. saatten sonra iyiden iyiye zorlandığını belirten Xalikah, oyunu 40 saatin altında bitirmek istemiş ancak ne yazık ki görevlerin fazlalığından dolayı bu süre 49 saate çıkmak sorunda kalmış. Kendisini bu çılgınlığı için tebrik ediyor, bir daha yapmamasını temenni ediyoruz.

