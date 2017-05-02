Zengin Olmanızı Sağlayabilecek 14 Gizli Bilgi!

Eğer ben neden zengin olamıyorum diyorsanız bu haber tam size göre. Bu haberi okuduktan sonra, neler yapmanız gerektiğini görecek ve zengin olabileceksiniz. Çok zengin olduktan sonra bizleri unutmamanız dileği ile.

Zengin olmak, dünya üzerinde çok küçük bir azınlığa sahip olmuş bir durum. Milyon dolar hatta milyar dolar zenginleri bulunurken, bu zenginlerin hepsinde bulunan bazı temel özellikler bulunuyor. Bu özelliğin herkeste bulunup bulunmadığını bilmiyorum ancak, zengin olanların neredeyse hepsinde bu özelliklerden birçoğu yer alıyor. Babadan zenginlerden bahsetmiyorum tabii ki. Daha çok kendi tırnakları ile bir yere gelmiş insanları örnek gösterebiliriz. Gelin hep beraber zengin olmanın 14 şartına göz gezdirelim.

Amaçları için yaşarlar

Zengin birisiyle tanıştıysanız, onun belirli bir şeye takıntılı olduğunu görürsünüz. Kendi hedeflerine ulaşmanın yollarını arayan zengin kişiler, tutkularını işlerine yansıtırlar.

Düzenli okuyuculardır

Zengin insanların sırlarından birisi kitap okumaktır. Çocukluklarından beri sürekli okuyarak empati kurarlar. Bura okunan şeyler hikayeden çok, gazete, kişisel gelişim kitapları gibi yararlı metaryellerdir.

Spor Yaparlar

Zenginlerin yüzde 76’sı, her gün en az yarım saat olacak şekilde spor yaparlar. Egzersiz yaparak, koşarlar veya yürürler ancak mutlaka egzersiz için zaman ayırırlar.

Pozitif İnsanlardır

Bazı insanlar başarıya çok kısa sürede ulaşırlar ancak bazıları bu başarıya ulaşmak için uzun uğraşlar verip bu başarıyı korumak zorundadırlar. Durum böyle olunca bu arkadaşlar konulara sürekli pozitif yaklaşmayı tercih ederler.

Çevresindeki arkadaşlarını başarılı insanlardan oluştururlar.

Zengin insanın zengin arkadaşı olur. Daha doğrusu başarılı insanın başarılı arkadaşı olur diyebiliriz. Arkadaşlarını başarılı kişilerden seçerek, onlara doğru fikirler verecek, pozitif arkadaşlıklar kurarlar. Bu arkadaşlarla sık sık sosyal aktiviteler gerçekleştirirler.

Bakımlı görünürler

Bir zengin için en önemli konulardan birisi, bakımlı görünmeleridir. Her zaman toplantıya hazır olacak şekilde en kaliteli kıyafetleri giyerler. Bu şıklıkları sayesinde, karşılaştıkları insanları etkilerler.

Genelde birden fazla gelir kaynakları bulunur

Zengin insanlar, daha çok büyümesi için birden fazla sektöre girmeye çalışıyor. Zenginlerin yüzde 65’i, zengin olurken birden fazla sektörden yardım almayı tercih eder.

Erken kalkarlar

İş için sabahın köründe kalktığımız her günde, “ah bir patron olsaydım” diye yakınırız. Halbuki zengin insanlar sabahın erken saatlerinde kalkarlar. Genelde işe gitmeden 2-3 saat önce kalkarak, işe çok daha dinç bir şekilde giderler.

İstemekten çekinmezler

Bir insandan ne istediğini söylemekten çekinen birçok insan var. Zengin insanlarda bu durum yoktur. Eğer, o kişiden bir şeyler istiyorsa bunu söylemekten çekinmez. Sonuçta zenginlik, her işi kendi kendine yaparak olmuyor.

Bol bol düşünürler

Bildiğiniz gibi dünyanın en zengin şirketlerinden Google, çalışanlarına düşünmek için zaman veriyorlar. Zengin insanlarda bu olayı fazlasıyla kullanır. Bol bol düşünerek yeni fikirler ortaya atarlar.

Danışmanları kullanırlar

İş sektörüne göre yanlarında bulundurdukları danışmanlarla farklı görüş açılarına bakabilirler. Örneğin, bir oyun firmasında, oyunu satın alan genel popülasyona yakın yaşı olan danışmanlarla, çok daha iyi fikirler edinebilirler.

Başkalarını dinlerler

Zenginlerde eleştirilme korkusu yoktur. Genelde yeni şeyler öğrenip hatalarından ders çıkarırlar. Ancak siz yine de patronunuzu eleştirmeyin.

Risk alırlar

Bazen zengin olmak için risk almak gerekir. Zenginlerde bu konuda risk almayı iyi bilirler. Risk alırlar ancak gereksiz riskler almamaya özen gösterirler. Özellikle, işten önce oluşacak riskleri kontrol ederler.

Yardımseverler

Zenginler, genelde yardımsever insanlardır. Bill Gates, gibi dünyanın en zengin insanı olup, yardıma ihtiyacı olanlara 30 milyar dolar bağışlamak örnek gösterilebilir. İşin ilginci bağışlanan 30 milyar dolara rağmen, adam hale en zengin kişi olarak duruyor.