Dünyanın en zengin beşinci figürü konumunda olan Jeff Bezons, Alien filmlerinden fırlama bir mimari ile gününü gün etme amacında.

Dünyanın bir bilim-kurgu distopyasına(ütopyanın tam tersi) yavaş yavaş yaklaştığına yönelik kanıtlar çoğalıyor. Mars'a gidecek uzay araçlarında büyük katkısı bulunan milyarder girişimci, 4 metre uzunluğundaki bir robotu göstererek gösteriş yapıyor.

Amazon'un CEO'su ve dünyanın en zengin beşinci kişisi Jeff Bezos, bu teknolojinin öncülüğünü yapıyor. Jeff Bezos "Neden bu kadar Sigourney Weaver gibi hissediyorum?" sorusunu soruyor. Oysaki Aliens fillmini izleyenler bu sorunun yanıtını biliyor. Ne de olsa yapımda dev bir exo-skeleton, dev bir uzaylı canavarla kapışıyor.

Bezos, Amazon tarafından işletilen ve makine öğrenimi, ev otomasyonu, robotik ve uzay araştırması alanlarında özel olarak hazırlanan robotunu sergiledi. Söz konusu robot Güney Koreli bir şirket olan Hankook Mirae tarafından inşa edildi. Bu robot Ghost in The Shell, Avatar ve Transformers: Age of Extinction'daki yapılara benziyor.

Robotun kollarını hareket ettirdiklerini ve birkaç titrek adım attığını gördük ancak bu görüntülerin gösterdiği gibi, mimari çok da yeterli değil.. Muhtemelen, Method-2'nin hareketliliğinin sınırlı. Yukarıdaki videoda robotun omuzlarına bağlı destek zincirlerini görebilirsiniz ve kolları inanılmaz derecede hızlı bir şekilde etrafında dolanıyor olsa da, ciddi bir güce sahip olduklarını söylemek yanlış olur. Method-2'de şu ana kadar gördüğümüz şey, çok etkileyici bir kukla olması.

Jeff Bezos'un oyuncağı çok ilginç icatların önünü açabilir. Dedikodulara göre, Slikon Vadisindeki diğer milyarderler de oyuna katılmak niyetinde. Robot teknolojisi böylece muazzam bir atılım gerçekleştirebilir.