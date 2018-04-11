Zenginlerin Yeni Oyuncağı: 'Satılık Dinozor İskeleti'

Eğer bir dinozor türüne isminizi vermek istiyorsanız tam sırası. Dünya üzerinde tek bir örneği bulunan dinozor türünün iskeleti açık artırmayla satılacak. Satın alan kişi, bu dinozor türünün ismini belirleyecek.

Bilim insanlar daha önce hiç görülmemiş bir dinozor türünün fosilini keşfettiler. Bazı dönemlerde yeni türlere ait fosiller bulan araştırmacılar, bu türlere kendi ailesine göre çeşitli isimler veriyorlar.2013 yılında bulunan dinozor türünde ise bu durum biraz farklı işleyecek. Yeni bir dinozor türüne ait iskelet, Haziran 2018’de Paris’teki Auguttes müzayede evinde açık artırmayla yeni sahibini arayacak. İskeleti satın alacak kişi de, henüz belirlenmeyen dinozor türünün ismini belirleyecek.

2013 yılında bulunmasının ardından bilinen türlerden “Allosaur” sanılan bu iskelet, daha ayrıntılı şekilde araştırıldığında Allosaur’dan daha fazla dişi ve daha büyük bir pelvisi olduğu fark edildi.

Müzayede evinde görevli olan Eric Genest, bu dinozoru satın alan kişinin bilimsel çalışmalar için kullanması gerektiğini belirtti. Muhtemelen 1.2 milyon Euro ila 1.8 milyon Euro arasında bir fiyata satılmasını beklediğini söyleyen Genest, bunun yalnızca bir tahmin olduğunu, çünkü dinozorun daha önce bilinmeyen bir dinozor türü olduğu için açık artırmanın da daha farklı fiyatlara yükselebileceğini açıkladı.

Satın alan kişinin daha önce tanımlanmayan dinozora isim vermek gibi bir hakka da sahip olacağını belirten Genest, dinozorun 155 ila 148 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirtti. 9 metre uzunluğunda ve 2.6 metre yüksekliğindeki bu iskelet tüm bu ağırlığı kaldırabilecek paslanmaz çelik bir tabakanın üzerine monte edilmiş.

Satış uzmanı Eric Mickeler, “Bu keşif, muhtemelen kariyerimin en yüksek noktasını temsil ediyor, bu yüzden bilimsel sonuçları daha önemli” dedi. Milyonlarca TL para verip bu iskeleti alan kişi J-Rex mi, yoksa Maviş gibi bir ismi mi tercih eder bilinmiyor. Sanırım bunu öğrenmek için Haziran ayını beklememiz gerekiyor. Peki, siz olsaydınız bu yeni dinozor türüne ne isim verirdiniz? Değerli yorumlarınızı bekliyorum.