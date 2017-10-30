Yeni Trend: 17.5 Milyon TL'lik Evi 125 TL'ye Satmak!

Gelir durumu yüksek olan kişilerin başlattığı yeni bir trendde ev sahipleri, bir yarışma düzenleyerek lüks evlerini yarışmayı kazanan düşük gelirli kişilere hediye ediyorlar.

Herhangi bir sebepten dolayı evinizi yalnızca 125 TL’ye satar mıydınız? Fakat tabi ki bu sıradan bir ev değil, 17.5 milyon TL değerinde 5 yatak odalı lüks bir ev. Kulağa tuhaf geliyor öyle değil mi? Fakat İngiltere’de herhangi bir sebepten dolayı yarışma düzenleyip kazanana ev hediye etmek bir trend haline gelmiş durumda.

Aslında etkinlik çok basit; ev sahibi, kazanana evin verileceği bir yarışma düzenliyor. Bu yarışmaya katılım biletleri genellikle 25-30 sterlin değerinde oluyor(Evin değerine göre değişiklik gösterebilir). Yarışma sonunda ise kazanan kişi belki de hayatı boyunca elde edemeyeceği bir eve sahip oluyor.

Bu ‘ev yarışmaları’ hem pek çok olumsuz ve olumlu yanıt alıyor. Bazı insanlar, maddi durumu iyi olan kişilerin daha düşük gelirli kişilere lüks bir eve sahip olma şansı verdikleri için yarışmaları destekliyor. Diğer bir kesim ise bu olayı düşük gelirli insanları ev sahibi olmak için birbirleri ile yarıştırdığından ahlaksızca buluyor.

Bazı insanlar ise ev sahiplerinin bu yolla evlerini değerinden daha yüksek bir kazanç ile sattıklarını düşünüyorlar. Fakat 17.5 Milyon TL değerindeki bir evi 125 TL’lik biletler ile sadece kendi değerinde satmak için bile 140 bin kişinin yarışmaya katılması gerekiyor. Bu da çok mümkün görünmüyor.

Gary ve Helen Weller çifti de evlerini devretmek için bir yarışma düzenliyorlar. 3.5 milyon sterlin değerindeki evi kazanacak kişinin 25 sterlin değerindeki biletlerden alarak yarışmaya katılması yeterli. Çiftin söylediğine göre evin gaz, su, belediye vergisi ve ev sigortası ayda 500 sterlin tutuyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce insanların bu şekilde yarışmalar düzenlemesinin ahlaki açıdan bir zararı var mıdır?