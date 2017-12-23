ZenUI 4.0 Güncellemesi Yayınlandı

Asus'un düşük bütçelere hitap eden akıllı telefon modellerinden biri olan ve 4100 mAh kapasiteli bataryası ile ön plana çıkan ZenFone 3 Max için yeni arayüz güncellemesi yayınlandı.

Asus’un geçtiğimiz yıl tanıtılan akıllı telefonu için, Nisan ayında Android 7.1.1 Nougat sürümü yayınlanmıştı. Şirket bu kez tamamen yenilenmiş olan ZenUI 4.0 arayüzüne sahip yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Güncelleme içeriğinde Android 7.0 Nougat üzerindeki ZenUI arayüzünün yenilenmiş hali bulunuyor.

Yazılımın sürüm numarası V14.0200.1712.347 olarak geçiyor. Ayrıca güncelleme içerisinde birçok hata gideriminin yanında bazı güvenlik açıklarının da kapatıldığı Aralık Android güvenlik yaması da bulunuyor.

Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncellemeleri yolunu takip ederek güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.