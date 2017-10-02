Zero Lemon, Note 8'in Şarj Ömrünü %115 Arttırıyor!

Aksesuar üreticisi Zero Lemon, Galaxy Note 8 için piyasaya çıkardığı yeni bataryalı kılıfı ile %115 daha uzun şarj ömrü vaat ediyor.

Samsung Galaxy Note 8, neredeyse mükemmel bir akıllı telefon. Yalnızca iki büyük kusuru var. Birincisi, bizi organ mafyası ile pazarlığa oturtan fiyatı. İkincisi ise küçük kardeşi Galaxy S8+’ınkinden daha küçük olan bataryası.

Android telefonların fiyatları satışa çıktıktan sonra zamanla düzenli olarak düşer. Ayrıca pek çok kampanya ve hediyeler ile cihaz kısmen ‘alınabilir’ bir fiyata kavuşur. Fakat batarya kapasitesi hep sabit kalacak ve S8+’da 3500mAh batarya gördükten sonra Galaxy Note 8’de 3300mAh batarya görmek, Samsung hayranlarını biraz hayal kırıklığına uğrattı.

Elbette Samsung’un bataryayı neden küçülttüğünü hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan Note 7 faciasından sonra Güney Koreli teknoloji devi, hem S-Pen hem de çift kameraya yer açmak için bataryayı küçültmek gibi güvenli bir çözüme gitti. Yanlış bir karar olduğunu söylemek zor.

Neyse ki akıllı telefonların ‘aksesuarlar’ gibi güzel donanımları var. Zero Lemon, Galaxy Note 8 için yeni tanıttığı bataryalı kılıfı sayesinde dev ekranlı telefonun batarya sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. 5500mAh bataryası bulunan kılıf, Note 8’inizin pil kapasitesini %115 arttırıyor.

Toplamda 8800mAh bataryaya kavuşmuş olan Galaxy Note 8 muhtemelen 2 günlük bir kullanıma rahatlıkla dayanacaktır. Fakat siz yine de sık sık şarj etmek isterseniz, kılıfta bulunan USB bağlantı noktası sayesinde kılıfı çıkarmadan telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Ayrıca kılıfın arkasında bulunan LED’ler, kılıfta bulunan bataryanın şarj durumu hakkında size bilgi veriyor.

Zero Lemon Galaxy Note 8 bataryalı kılıfı 4 Ekim’den itibaren Amazon üzerinden 39 dolara buraya tıklayarak ön sipariş ile satın alabilirsiniz. Kılıfın normal satış fiyatı ise 80 dolar.