Zihin Okuma Teknolojisi Çok Yakınımızda Olabilir

Yapılan araştırmalara göre orta ölçekli bir gelecekte; insanlık zihin okuyabilecek, kilometrelerce uzaktaki diğer insanlarla telepatik yollarla konuşabilecek, hatta makinelerle bile iletişim kurabilecek.

Eğer sıkı bir X-Men fanı ya da en azından bir kez izleyen bir sinema severseniz, Jean Grey ve Profesör X’in telepatik güçleri muhtemelen dikkatinizi çekmiştir. Hatta iddiaya varım aramızdan bazıları ‘keşke benim de benzer güçlerim olsa, bizde niye yok’ demiştir. O zaman sıkı durun!

Washington Üniversitesi’den beyin cerrahı Dr. Eric Leuthardt’a göre orta ölçekli bir gelecekte insanların benzer yeteneklere teknoloji yardımıyla ulaşabileceğinden emin. Bu sözleri onun ağzından duymak çok önemli. Kendisinin yegane görevi insan beyninin gizemlerini çözmek, dezavantajlarını avantaja çevirmek üzerine kurulu.

MIT Technology Review ile yapılan derinlemesine bir röportajda, beyinlerimize takılan prinç tanesi boyutunda cihazlarla global bir zihinler arası iletişim ağı oluşturulup, insandan makineye herkesin kilometrelerce uzakta olsalar dahi zihin gücüyle konuşabileceğini belirtti (X-Men, Cerebro). Hatta zihin okumanın gündelik hayatın bir parçası olabileceğini vurguladı. Tabii bu teknoloji; toplum normlarını, insanlar arası iletişimi nasıl etkiler bilinmese de belki de hep ütopik (bazılarına göre distopik) gözle anlatılan uzay çağı insanlarının kültürel olarak ilk adımını da oluşturabilir.

Bu çalışmanın başarılı olmasına dair her şey beynin temel çalışmalarına ve bilgiyi işlemek için kullandığı kodlara dair daha fazla araştırmaya bağlı. Facebook'un Mark Zuckerberg’i ve SpaceX'in Elon Musk'ı gibi başkaları da bu tür bir teknolojiye ilgi duydukları ve destekledikleri düşünülürse, finansal açıdan da bu araştırma için bir sorun görünmüyor. Cep telefonu teknolojisinin son 20 yıldaki gelişim hızı göze aldındığında beynimize uyarlanacak prinç tanesi boyutundaki bilgisayarlar aslında hiç de uzak görünmüyor.

Fakat yazımın başında da belirttiğim üzere bu tür bir değişim sosyal ilişkileri ve günümüz ahlak normlarını tamamen değiştirecek. İnsan denilen canlıyı bambaşka bir boyuta taşıyacaktır, velhasıl bu üstüne saatlerce tartışılması gereken bir araştırma konusu.

Siz değerli Webtekno okurlarına göre; böyle bir teknolojinin kullanıldığı, herkesin birbirinin zihnini okuyabildiği, makinelerle konuşabildiği bir dünyada hayat nasıl olurdu? İlk süreçte büyük iç çatışmalar ve savaşlar bizi bekler miydi?