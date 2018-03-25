Geçtiğimiz günlerde Zimbabewe, bir Amerikan şirketi olan Ipsidy ile biyometrik parmak izi tanıma teknolojisi üzerine ortak çalışma kararı aldı.

Yazıma başlamadan önce bir gerçeği itiraf etmek istiyorum; evet, ülkenin ismini yazarken ben de Google’dan kontrol ediyorum. Ama bizden oldukça uzak olan bu ülke bambaşka bir seçim teknolojisini uygulamak üzere.

Tarihinde bir çok iç karışıklığa şahit olan, yıllar boyu sırtını bir türlü doğrultamayan Zimbabewe, yeni seçimlerinde daha tutarlı ve adaletli bir sonuç elde etmek için teknolojiye başvurdu.

Ipsidy tarafından sağlanacak olan bu donanım ve yazılımın, Zimbabve’nin önümüzdeki 2018 genel seçimlerinde kullanması planlanıyor. Otomatik Parmak İzi Tanımlama Sistemini (AFIS) içerecek olan bu sistem için 2017’de belirlenen seçmen veri tabanı baz alınacak. Seçmen rulosunun bütünlüğü, Ipsidy de-duplikasyon algoritmalarının ve karar verme süreçlerinin doğruluğu ile desteklenecektir.

Ipsidy'in duyurulması ve atanmasının temel sebebi ise eski Cumhurbaşkanı Mugabe’nın daha önce seçimlere fesat ve hile karıştırarak manüpilasyonlar sonucu başa geçmesi olarak gösteriliyor. Zira kendisi daha sonra istifa etmeye zorlanmıştı.

Merkezi New York'ta olan Ipsidy’nin bu seçimlere ne kadar adaletli yaklaşacağı ya da siyasi çıkarlar doğrultusunda hareket edip etmeyeceği düşünüledursun. Eğer sağlıklı şekillerde uygulanabilirse oldukça adaletli bir sistem, dünya siyasetine yön vermeyi bekliyor gibi gözüküyor.