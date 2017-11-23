Kara Cuma (Black Friday) Nedir?

Her yıl milyonlarca insanın çılgınlar gibi alışveriş yapmasına sebep olan Kara Cuma'nın ne olduğundan bahsettik.

​Kara Cuma (Black Friday) Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahında gerçekleşen bir alışveriş çılgınlığıdır. Kara Cuma bu yıl 25 Kasım tarihine denk geliyor. Ünlü markalar Kara Cuma’da %80’e varan (hatta bazı durumlarda daha da fazla) indirimler uyguluyor. Madem bu kadar güzel bir şey neden adı Kara Cuma? Bu konuda iki inanış var.

Birincisi; Kara Cuma kutlamaları için mağazalar kapılarını saat 04:00 ve 05:00 arasında açar. Daha gün aydınlanmadığı için bugüne Kara Cuma ismi verilmiş olabilir. İkinci inanış ise; Kara Cuma günü mağazalar tamamen boşaltılıyor, insanlar birbirini eziyor hatta hayatını kaybedenler bile olabiliyor. Bu da normal bir günü kara hale getirebilmek için yeterli bir sebep sanırım.





Neden Böyle Bir Gün Var?

Black Friday ifadesi ilk olarak 1961 yılında yerel bir gazetede kullanıldı. Amerika'da bulunan mağazaların ortak indirim günü olan bu günde alışverişten dolayı yaşanan yoğunluk sebebiyle bugüne ‘Black Friday’ ismi verildi. İlerleyen yıllarda bu alışveriş çılgınlığı bir gelenek haline getirildi.

Hangi Ürünler İndirime Giriyor?

Kara Cuma günü neredeyse aklınıza gelen tüm ürünler indirime giriyor. Elbise, ayakkabı, cep telefonu, bilgisayar, televizyon indirimin en çok olduğu ürünler olarak göze çarpıyor. Özellikle teknolojik ürünlere büyük bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bunu neredeyse her mağaza yaptığı için mağazalar arasındaki çekişme adına "Hangisi daha fazla indirim yapacak?" düşüncesiyle bu süreçte gerçekten çok büyük indirimler ortaya çıkmakta.





Türkiye’de Var mı?

Açıkcası artık "var" diyebiliriz. Bundan birkaç sene öncesine kadar sadece Amazon ve benzer Amerikan bazlı satış sitelerinde bu indirimlerin olmasına heyecanlanırken artık ülkemizdeki neredeyse her teknoloji mağazası ve internet satış siteleri de Black Friday indirimlerini yapmaya başladı. Bunların dışında Google Play Store, App Store, Steam, Origin, PlayStation Store ve Xbox Store gibi oyun satın alabileceğiniz mecralar da peşi sıra indirimleri sıralamış durumda. Hatta bizim de Teknostore'da Kara Cuma için yaptığımız indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Kara Cuma’da Neler Yaşanıyor?

Bu macera dolu günde, neredeyse bütün Amerikalılar işi gücü bırakıp alışverişe koşuyor. Yapılan araştırmaya göre bu yıl, 100 milyon kişinin mağazaları ziyaret etmesi bekleniyor. 4 günlük alışveriş sürecinde ise 40 Milyar Dolar para harcanacağı tahmin ediliyor.

‘Alın verin ekonomiye can verin’ mantığı ile Kara Cuma, şirketler için büyük bir sıcak para akışı sağlıyor.







Kara Cuma’nın en önemli olaylarından biri de DEAL. Kelimenin İngilizce anlamından da anlaşılacağı gibi deal, Kara Cuma’da bir tür anlaşma yapma yöntemi. Mağazalar açıldı, biraz arkalarda kaldınız. Eyvah, o da ne? Almak istediğiniz televizyon tükenmiş bile. Elinize geçen ilk ilgi çekici ürünü alıyor ve kasaya ilerliyorsunuz. Bir de baktınız karşıda kel bir adam elinde istediğiniz televizyonu tutuyor. İşte bu noktada 'deal' kavramı araya giriyor. Kel adama yavaşça yaklaşıp “Hey adamım, elindeki televizyonu iPhone 7 Plus ile değiştirmeye ne dersin?” sorusunu sorar ve anlaşırsanız bir deal gerçekleştirmiş oluyorsunuz. İsterseniz deal işlemini evinize gittikten sonra internetten de gerçekleştirebilirsiniz. Birçok kişi ucuza aldığı ürünleri internet üzerinden satışa çıkartıyor.