Zıplama Üstadı Minik Robot: Salto

Zıplama robotu Salto, dilediği gibi dolaşabiliyor. Ayrıca Salto'nun ilerleyen zamanlarda arama ve kurtarma operasyonlarında kullanılması hedefleniyor.

Eğer birisi, 3 yaşındaki bir çocuğa benzeyen ve sürekli olarak çikolata peşinden koşan bir robot üretseydi, o robot şüphesiz California Üniversitesi'nden Salto olurdu.

Üniversitede Biomimetic Millisystems Lab tarafından hazırlanan Salto, NBA oyuncularını ksıkandıracak şekilde çarpıcı sıçrayış yetenekleri sergiliyor. Daha önce de zıplayan ve engellerin üzerinden atlayan robotlar gördük ancak hiçbiri Salto gibi zıplayamıyor.

Üniversitedeki robotlar üzerine çalışan Dr. Duncan Haldane, "Salto, zıplama fonksiyonu üzerine kurulu yapılan yeni bir robot" dedi. "Uzun süreler boyunca dolaşan ya da çok yüksek atlayamayan önceki robotların aksine Salto, birbiri ardına çok büyük atlamalar yapabilir. Son geliştirmemiz ise Salto'nun dengesini sağlaması için entegre ettiğimiz pervane".

Haldane, Salto'nun kurulması için nereden ilham aldığını söyledi. "Çöken binalar gibi karmaşık ortamlarda çok hızlı ilerleyebilecek küçük bir robot inşa etmek istedim. Yeni atlama stratejimizle, bir çubuktan daha hafif olan bir robot gidebilir ve insan ölçeğindeki ortamlarda hareket ettirebilirsiniz."

Ayrıca robot, üç boyutta ve hatta havada bile daha kolay kontrol edebilen bir kuyruk kullanarak kendisini dengeler.

Projedeki diğer araştırmacılardan Justin Yim, "Şu anda Salto, duvarların üzerinden atlayabilecek ve dengesini kaybetmeden defalarca zıplamaya devam edebilecek teknolojye sahip. Üstelik teknolojisini sürekli geliştirdiğimizden, daha da güçlenecek." dedi.