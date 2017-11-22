Ziraat Bankası, Tam 20 Yıl Sonra Alan Adına Kavuştu!

20 yıldan beri başkasının üzerine kayıtlı olan "ziraat.com" sonunda Ziraat Bankası'nın eline geçti.

Türkiye’nin en köklü ve en büyük bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, 20 yıldan beri bir türlü alamadığı “Ziraat.com” alan adını sonunda almayı başardı. Habertürk’ün yaptığı habere göre, normalde Türk asıllı ABD vatandaşı Mehmet Kahvecioğlu’nda bulunan alan adı, açılan dava üzerine Ziraat Bankası’na geçti.

İlk kez 20 yıl önce eline geçirdiği ve bunca yıldır her sene tescil bedelini ödeyerek alan adını elinde tutan Kahvecioğlu, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü(WIPO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin alan adını Ziraat Bankası’na vermesiyle kaybetti. Bu olayın ardından Türk mahkemelerine alan adının geri verilmesi için itirazda bulunan Kahvecioğlu, buradan da ret cevabını aldı.

WIPO’ya Göre Ziraat Bankası Haklı

İlk olarak 1996 yılında alan adını tescilleyen Kahvecioğlu, bu süreçte alan adının parasını ödemekten başka hiçbir şey yapmadı. Bu olayların ardından Ziraat Bankası avukatları Kahvecioğlu’nun “kötü niyetli” olduğunu ve bu alan adının Ziraat Bankası’na iade edilmesini istediler. “Ziraat.com” alan adının tescil edildiği tarihten bu yana kullanılmadığını ve “Ziraat” ibaresi üzerinde öncelikli hak sahibinin Ziraat Bankası olduğuna karar verileren alan adı, ülkemizin bankasına verildi.

Bu zamana kadar “Ziraat.com.tr” üzerinde işlem yapan banka, yakın zamanda “Ziraat.com” desteğini de sunacaktır.

Ziraat Bankası Tarihçesi

Ziraat Bankası 1863’te Mithat Paşa tarafından kurulmuş ve ilk olarak “Memleket Sandıkları” olarak anılmıştır. 15 Ağustos 1888’de Ziraat Bankası ismiyle anılmaya başlayan banka, 130 yılı aşkın bir süredir bu ismi kullanmaya devam ediyor.

Peki, sizce yaşanan bu olayda Kahvecioğlu’na yapılan şey haksızlık mı, yoksa alan adının kullanılmadığı düşünüldüğünde bulundurma sebebinin “kötü amaçlı” olduğu düşünülebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.