Galaxy Note 8, DxOmark'da iPhone 8 Plus ile Aynı Puanı Aldı!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8, DxOmark kamera testinden 94 puan alarak iPhone 8 Plus ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

Samsung, Galaxy Note 8 ile birlikte ilk kez çift kamera teknolojisine geçiş yapmıştı. Şirket, bu hamlesinin meyvesini aldı ve DxOmark’ın kamera testinden toplamda 94 puan alarak iPhone 8 Plus ile birlikte listenin zirvesine oturdu.

Galaxy Note 8’in kamerası, DxOmark testinden fotoğraf konusunda 100 tam puan almayı başarıyor. Note 8’in dünyanın en iyi optik yakınlaştırma özellikli mobil kamerasına sahip olduğunu söyleyen şirket, ayrıca cihazın görüntülerdeki karıncalanmayı azaltma, ince detayların korunması ve hızlı otomatik netleme performansına da övgüde bulunuyor.

Video konusunda ise Note 8, iyi pozlama, güçlü renk oluşturma ve iyi bir karıncalanmayı önlemeye sahip olsa da otomatik odaklanma ve dokuların bozulmasını önleme konusunda biraz zayıf kalıyor. Fakat yine de ortalamanın üzerinde bir performansla video kategorisinde 84 puan almayı başarıyor.

DxOmark puanları gerçek hayatta yaşanılan deneyimi birebir yansıtmıyor olsa da, Galaxy Note 8’in aldığı 94 puan övülmeye değer. Her ne kadar Note 8’in çift kamerayı yeterince etkili bir şekilde kullanmamasını eleştirsek de cihazın en iyi akıllı telefon kameralarından birine sahip olduğu tartışılmaz bir gerçek.

Bunun yanı sıra, DxOmark’ın son dönemde akıllı telefonların kamera puanlarını şişirdiği de herkesin bildiği bir başka gerçek. Şirket, gelirini test ekipmanları satarak elde ediyor. Anlaşmalı olduğu Apple, Samsung gibi şirketler DxOmark testlerinden yüksek puan alacak şekilde kamera yazılımlarını ayarlayabiliyorlar.

Gel gelelim eğer DxOmark ile anlaşma yapmayan bir üreticiyseniz, bu testlerin neye göre yapıldığını bilmediğiniz için diğer firmalara göre daha düşük puanlar alabilirsiniz. Bu nedenle cihazların kameraları arasında günlük hayatta bariz bir fark olmasa bile DxOmark testinde 3-4 puanlık farklar oluşabiliyor.