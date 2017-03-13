Gerçeklik algısını bükmek ve bolca kafa karıştırmak için inşa edilen "Mirage Projesi", ilginç mimarisiyle ziyaretçileri büyüleyecek bir yapıya sahip.

Palm Springs, Kaliforniya tepelerinde bulunan ev, daha önce hiç rastlamadığımız ilginç bir tasarıma sahip. Evin dışı tamamen camlarla kaplanmış ve doğal olarak her yönüyle yansıtıcı. Söz konusu garip ev, tanınmış sanatçı Doug Aitken tarafından tasarlanmış.

Evin içinde konforlu mobilyalar olduğunu düşünmeyin. Zira “Mirage” olarak isimlendirilen projenin tüm amacı ziyaretçilerin gerçeklik algılarını bükmek. Dolayısıyla iç kısmında da bol bol yansıtıcı yüzey mevcut.

Yine de Mirage, lunaparklarda rast gelebileceğiz basit bir aynalar evi değil. Lunaparklardaki aynalar evi gerçekliği bükmekten ziyade sizi çıkışa yönlendirme amacı güder. Lakin bu evde zaman ve gerçeklik algınız birbirine giriyor. Yansımalar o kadar fazla ki, kolunuzda bir saat yoksa zaman kavramınız altüst oluyor.

Ev, sadece 10 günde prefabrik olarak inşa edilmiş ve tepeye taşınmış. Tepeye taşınmasının en önemli nedeni, gece saatlerinde yıldızları ve ayı nasıl yansıtacağına tanık olmak. “Mirage” projesi, 30 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.