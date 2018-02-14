Zombi Kıyameti Geyiklerden Dolayı Başlayabilir!

ABD'de karacalarda, amerikan geyiklerinde ve kanada geyiklerinde görülen "kronik zayıflama hastalığı" veya "zombi geyik" hastalığının yayılımı tehlikeli seviyelere ulaştı. Araştırmacılara göre bu hastalığın insanlara geçme ihtimali var!

ABD'nin özellikle de Mississippi ve Minnesota eyaletlerinde görülmeye başlanan ve karaca, Amerikan geyiği (moose diye bilinen tür) ve Kanada geyiklerini (elk diye adlandırılan tür) etkilemeye başlayan bir hastalık bilim insanlarını korkutmaya başladı. "Kronik zayıflama hastalığı(CWD)" ya da "zombi geyik hastalığı" olarak bilinen bu hastalığın son dönemlerde iki eyaletteki geyik popülasyonları arasında, olması gerekenden fazla yayılmaya başladığı bildirildi.

Yanlış katlanmış proteinlerin (prionların) yayılmasından ötürü gerçekleşen bu hastalığın geyiklerdeki en büyük belirtileri; geyiklerin kilo kaybetmesine sebep olması, diğer geyiklerle iletişimini kesmesi ve insanlardan korkma özelliğini (ve diğer yırtıcılardan) kaybetmesi olarak bildirildi. ABD'nin 23 ayrı eyaletinde bildirilen hastalığın en çok Mississippi eyaletinde görüldüğü söyleniyor.

Hastalığın ilk olarak 2016 yılında Arkansas eyaletinde, başka hayvan türlerine geçebileceği görüldü. Bundan sonra da bu anlamdaki verilerin arttığı ve birden fazla kuruluşun bu anlamda testler yaptığı söyleniyor. Kanada'da prion denilen yanlış katlanmış proteinleri incelemek üzere çalışan Alberta Prion Research Institute'ün yaptığı araştırmaya göre, genetik olarak insanlara en benzer olan maymun türü olan Makak maymunlarının eğer yeterince hastalığa sahip hayvanların etlerini yerlerse bulaşabileceğini belirten bir rapor yayınladı.

"Hastalığa yakalanan geyikler bu şekilde gözükmüyor. Fotoğraf temsilidir"

Temel endişe de bu yönde. Özellikle de bahsedilen eyaletlerde avcılık faaliyeti sık görülüyor ve av etleri sıkça yeniyor. Mississippi Doğal Kaynaklar Departmanı'nın yaptığı uyarıya göre, avcıların avladıkları etleri yemeden önce CWD kontrolü yaptırmaları gerekiyor. Özellikle de ancak bu hastalık bir geyiğe bulaştıktan 2 yıl sonra farkedilebildiği için, geyiklerde bu hastalığın olup olmadığını takip etmek oldukça zor.

Hastalığın yayılmasının bir dönemler Creutzfeldt-Jakob hastalığının bir türü olan Deli Dana Hastalığının yayılma biçimine çok benzer olduğu düşünülüyor. Yine insanlara bulaştığında yeni bir Creutzfeldt-Jakob hastalığı türünün ortaya çıkacağı da araştırmacıların söylediklerinin arasında. Tabii ki Deli Dana ile Zombi salgını çok farklı şeyler. Ancak bu tip hastalıkların son 50 yılda bu kadar çabuk ve kaynağı bilinmeyen bir şekilde ortaya çıkabilmesi araştırmacıları korkutuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Geyiklerden bulaşabilme olasılığı bulunan bu hastalık, zombi kıyametini başlatır mı?