Zombilere Doyacağımız Days Gone'dan Yeni Oynanış Videosu!

Geçen sene duyurulan Days Gone'dan yeni bir oynanış videosu geldi. Yeni video, oyun atmosferini olduğu gibi gösteriyor.

Sony’nin geçen sene duyurduğu hayatta kalma oyunu Days Gone’dan yeni bir oynanış videosu geldi. Zombi temalı bir oyun olan Days Gone, geçen seneki E3’te tanıtılmıştı. Sony’nin başarılı exculasive oyunlarından birisi olacak Days Gone’da, eski bir motorcuyu kontrol ediyoruz. Zombi salgını ile yok olma noktasına gelmiş dünyada yalnızca insanlar değil, diğer canlılar da mutasyona uğramışlar.

Oyunun sağlam bir hikaye ile gelmesini bekliyoruz. Yayınlanan 7 dakikalık oynanış videosundan da gördüğümüz gibi doğa ile iç içe bir atmosferde yaşıyoruz, ancak bu atmosfer mutasyona uğramış zombi ve hayvanlarla dolmuş durumda. Oyuncular, bu zombilerden korunmak için farklı stratejiler geliştirmek zorundalar.

Bir motorcuyu canlandırdığımız düşünüldüğünde yolculukta odak noktamız motosiklet olacak. Oynanış videosunda gördüğümüz motosiklet sürüşünden, motosiklet fizik motorunun son derece yeterli olduğunu görüyoruz.

SIE Bend stüdyosu tarafından geliştirilen oyunun ne zaman çıkacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Tahminler, oyunun 2018 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor.