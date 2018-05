Boss Savaşlarının Aşırı Kolay Olmasıyla Ünlü Zor Oyunlar

Boss savaşı dendiğinde akla her zaman çileden çıkarıcı, belki günlerce geçilemeyen final bölümleri gelir. Fakat her oyun, boss savaşı bölümlerinde iyi işler çıkaramıyor.

Çoğu zaman her oyunun doğası gereği en çileden çıkaran bölümü olan boss savaşları, bazen oyunun geçilmesi en kolay bölümlerinden biri haline gelerek oyuncuları bir miktar hayal kırıklığına uğratabiliyor. Nitekim saatlerce tekrar tekrar uğraşmayacaksak, boss savaşının da pek bir esprisi kalmıyor. İşte normal bölümleri zor olmasına rağmen, aşırı kolay boss'larıyla hayal kırıklığına uğratan bazı oyunlar:

1. The Wall - Contra

Efsanevi oyunlar arasında yer alan Contra, ağaçların arasında koşturup patlayan köprülerden düşman askerlere kadar pek çok şeyle mücadele ettiğimiz bir oyun. Fakat bir boss savaşı, bir duvarın karşısında güvenli bir mesafede durup ateş ederek kolaylıkla tamamlayabileceğimiz bir şekilde sonlanıyor.

2. Larries Lament - Super Meat Boy

Larries Lament adlı boss savaşı bölümünde, üç küçük kurtçukla savaşıyorsunuz. Savaştan kastımız da, kurtçukları tuzağa düşürüp öğütücüye yönlendirmenizden ibaret.

3. The Witch of Hemwick - Bloodborne

Bu cadı tarafından çağrılan düşmanlar, oyuncuya karşı pek de etkili bir direniş ortaya koyamıyor; hatta saldırılmalarına bile gerek yok. Cadıyı öldürmekse aslında sadece kendisini birkaç kez takip etmekten ibaret.

4. Deacons of the Deep - Dark Souls 3

Church of the Deep'i mesken tutan yaratıklar, sayıca çok olmalarının avantajını kullanmaya çalışıyorlar. Bölümde yapılması gereken ilk şey, etrafınızın kuşatılmamasını sağlamak. İkinci evrede ise zorlayıcı olan tek şey birkaç büyücüden ibaret.

5. Pinwheel - Dark Souls

Oyuncuyu alt edebilmek için kendini defalarca kez klonlayabilen büyücü Pinwheel, buna rağmen kolay şekilde geçilebiliyor. Yapılması gereken tek şey bir an bile nefes almasına izin vermeden sürekli olarak saldırı modunda olmak.

6. Werner Werman – Cuphead

Ünlü oyun Cuphead'in kolay boss'larından biri Werner Werman. Saldırılarının çok tahmin edilebilir olması nedeniyle kendisinden korunmak ve karşı ataklar yapmak hayli basit.

7. Thunderbird – Zelda II: The Adventure of Link

Oyundaki en önemli boss olmasına rağmen Thunderbird, çok fazla efor sarfettirmiyor.

For what is ultimately the penultimate boss of the game, Thunderbird from black sheep entry Zelda II doesn’t really require a ton of effort. Başta hasar verilemezmiş gibi görülse de, püf noktayı bilenler için kendisi sadece atlatması kolay ateş toplarından ibaret.

8. Honda Tadakatsu – Nioh

Honda karakterini bire birde yenmeye çalışabilirsiniz; ancak bu zoru seçmek anlamına geliyor. Onun yerine savaş alanını incelerseniz, gözünüze üç mor kristal çarpacaktır. Kolayca parçalanabilen bu kristalleri yok ettiğinizde, daha kendisine kılıç sallamadan bile Honda'yı alt edebilirsiniz.

9. The Covetus Demon – Dark Souls 2

Hayli yavaş hareket etmesiyle ünlü bu boss ise, çok kolay tahmin edilebilen saldırıları nedeniyle pek bir hasar almadan rahatlıkla alt edilebiliyor.

10. Yu Yevon – Final Fantasy X

Oyundaki son boss olan Yu Yevon, kolay geçilmesiyle hayal kırıklığına uğratan boss'lardan. Saldırıları sizi nakavt edemiyor, üstüne de kendisi için de dezavantaj yaratıyor. Kendini iyileştirme özelliğine sahip olsa da bu boss savaşında işi bitirmek için pek bir yeteneğe gerek yok, Yu Yevon zamanla kendi kendini iyice bitiriyor.