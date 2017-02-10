Zorlu Koşullarda Bile Patlamayan Bir Batarya Geliştirildi!

Tufts Üniversitesi’nde görev yapan Profesör Mike Zimmerman; kesildiğinde, delindiğinde ya da darbe aldığında bile alev almayan ya da patlamayan bir batarya icat etti. Daha da ilginci, bu batarya ikiye bölünse bile, çalışmaya devam ediyor.

Tufts Üniversitesi’nde profesör olan Mike Zimmerman, kesildiğinde ya da deliğinde bile patlamayan bir batarya geliştirdi. Zimmerman’ın bu icadı, ABD’nin PBS adlı televizyonda kanalında yayınlanan ve bilim ve mühendislik konularını işleyen NOVA adlı programda tanıtıldı.

​

Zimmerman’ın geliştirdiği bu batarya, akıllı telefonlarımızda bulunan geleneksel lityum-iyon bataryaların aksine çok daha güvenli. Öyle ki, hasar aldığında bile yanmıyor. Üstelik ikiye bölündüğünde bile çalışmaya devam ediyor.

Zimmerman, lityum-iyon bataryalarda bulunan, kolay bir şekilde alev alabilen sıvı elektroliti ve ayırıcıyı ateş yavaşlatıcı özelliği bulunan özel plastik polimerle değiştirerek bataryayı daha güvenli hale getirdi. Üstelik bu batarya, şu anda piyasada bulunan bataryalardan daha düşük bir maliyete sahip.

Zimmerman, bu bataryanın piyasaya sürülmeden önce önünde aşması gereken bazı engeller olduğunu ifade ediyor. Bu engellerden en önemli iki tanesi, güvenilirlik testini geçmek ve böyle bir bataryanın nasıl ölçekleneceğini çözmek. Zimmerman, en iyi yol haritasının bataryayı geliştirmeyi taahhüt edecek ve aynı zamanda finansman sağlayabilecek büyük bir firmayla ortaklık yapmak olduğunu söylüyor.