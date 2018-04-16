ZTE, ABD Yasağından Sonra Qualcomm Çiplerini Kullanamayacak

Geçtiğimiz dönemde Çin'in sağlam şirketlerinden olan Huawei'nin casusluklarından endişelenen ABD hükümeti, bu kez de ZTE adlı şirkete çeşitli nedenlerle ambargo uygulayacak.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE'ye Amerikan ihracatını yasakladı. Bu durum ZTE'nin 7 yıl boyunca, Dolby ve Qualcomm gibi Amerikan şirketlerinden ürün ihraç edemeyeceği ve bu markaları cihazlarında kullanamayacağı anlamına geliyor. ZTE’nin ABD piyasasındaki cihazlara yönelik seçeneklerini ciddi biçimde kısıtlanması sonrası, Qualcomm'un kaybı da oldukça büyük olacağa benziyor.

ABD Ticaret Dairesi, ZTE'nin geçen yıl ABD ekipmanlarını İran ve Kuzey Kore'ye yasadışı yollarla göndermekle suçlandığı için şirketle bir anlaşma imzalanamayacağını belirtti. Bu durumun bir gerekçesi de ZTE'nin yasadışı yollara başvuran çalışanlara ikramiyelerini vermeyi reddetmesi olarak ifade edildi.

Telefon üreticisi, aynı zamanda İngiltere tarafından da mimlenmiş durumda. Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin telefon departmanı, ZTE'ye ekipman ve hizmetlerinin kullanımına karşı uyarıda bulunan ve ulusal güvenlikle ilgili risklere işaret eden bir mektup gönderdi. Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, ZTE'nin İran'la yaptığı ticari anlaşmalarla da ABD'nin yaptırımlarını ihlal ettiğini ekledi.

Peki, son zamanlarda özellikle Asya menşeli kurumlara karşı olan Amerika Hükümeti'nin tutumları konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tip olayların bir aslı astarı var mı, yoksa giderek daha da iyi hale gelen Çin ve Güney Kore'nin, elektronik sektöründeki yükselişine darbe vurmak için yapılan gereksiz bir ambargo mu var ortada?