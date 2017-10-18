Karşınızda Katlanabilir Çift Ekranlı Telefon: ZTE Axon M!

ZTE Axon M sahip olduğu iki ekranı ile dilerseniz tek ve büyük ekranlı bir tablete, dilerseniz de iki ekranlı bir çoklu görev cihazına dönüşebiliyor.

5.5 inç ekranlı telefonunuzun ekranını ikiye bölüp sahte ‘multi-tasking’ özelliği kullanmaktan sıkıldınız mı? ZTE Axon M, iki adet 5.2 inç ekranı ile dilediğinizde daha büyük tek bir ekrana, dilediğinizde ise iki farklı telefon ekranına aynı anda sahip olmanızı sağlıyor.

Süper şık ya da güçlü diyemeyeceğimiz ZTE Axon M, sıradan bir akıllı telefona göre biraz kalın bir tasarıma sahip. Elbette bu cihaz tasarımıyla değil işlevselliği ile ön plana çıkıyor. Sahip olduğu çift ekran ile çoklu işlem özelliğini son seviyede deneyimlemenize olanak sağlıyor.

Dilerseniz ikinci ekranı açın ve iki ekranı birleştirip tek ekran gibi kullanmaya devam edin. Dilerseniz her bir ekranda farklı uygulamalar açın. Karar tamamen sizin. İkinci ekran ile işiniz bittiğinde arkaya doğru katlamanız yeterli. İkinci ekranı katladığınızda ekran otomatik olarak kapanıyor ve cam bir arka panelmiş gibi görünüyor.

Özellikler:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 821

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

Ekran: 2 Adet 5.2 İnç Full HD (Gorilla Glass 5 Koruma)

Kamera: 20MP, f/1.8 diyafram açıklığı, çift görüntü sabitleme

Batarya: 3180mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.2

Siz ne düşünüyorsunuz? ZTE’nin Axon M üzerinde biraz daha makyaj çalışması yapması gerekir miydi? Yoksa işlevsel olması ve kararlı çalışması yeterli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.