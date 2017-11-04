ZTE Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterileri için açtığı Twitter hesabında, Axon 7'nin devam modelinin çıkacağını doğruladı.

Çinli üretici ZTE'nin başarılı cihazı Axon 7, Çin pazarından sonra Amerikan pazarında da fena satışlar elde etmedi. Yine de ZTE, Samsung, LG veya Apple gibi üreticilere nazaran telefonlarını bir seri halinde çıkaran bir marka değil. Yine de "Axon" adıyla piyasaya sürdüğü telefonlar son dönemlerde bol bol gündemde yerini buluyor(Katlanabilir çift ekranlı Axon M gibi).

Bu anlamda insanların en merak ettiği sorulardan biri, fena bir başarıya ulaşmamış olan Axon 7'nin devam modellerinin gelip gelmeyeceği idi. Axon 7 sahibi bir takipçi ZTE'nin ABD'li müşterileri için açtığı Twitter hesabına can alıcı bir soru sordu: "Axon 7 kullanıcısı olarak soruyorum, Axon 8 gelecek mi?".

ZTE'nin ABD Twitter hesabı ise beklenen cevabı verdi: "Oldukça başarılı Axon 7 serisinin devamı kesinlikle gelecek". Yani Axon 8 neredeyse resmi olarak doğrulandı diye düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Axon 8 ne gibi özelliklerle donatılacak?