ABD'de satışına başlanan yeni cihaz, fiyat/performans memnuniyetini arzulayan tüketiciler için özel olarak üretildi. Cihazda çift kamerasının yanında güçlü bir batarya da bulunuyor.

Üreticilerin fiyat belirlediği ve fiyat topu onların kucağındayken piyasanın arşa kadar yükseldiği akıllı telefon sektöründe öyle firmalar var ki, bazen görmeye alıştığımız gerçekleri delip geçiyorlar. Samsung’un Galaxy S8 atağı, Apple’ın dört gözle beklenen iPhone 8’i elbette yeni dönümde üst fiyat limitini belirleyecek olan yegane şeyler. Ancak bu piyasada bir de alt limit var ve donanımlarıyla da hiç utandırmıyorlar.

ABD’li operatör şirketi US Cellular geçtiğimiz günlerde, yüksek performans ve uygun fiyatlı bir cihaza ihtiyaç duyan kişileri için yeni bir ZTE akıllı telefonu yayınladı. ZTE Blade Max 3 olarak adlandırılan yeni cihaz, ZTE Imperial Max'in (bir yıl önce gene US Cellular tarafından piyasaya sürülmüştü) başarısını sürdürmeye devam edecek.

Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisi ile güçlendirilen ZTE Blade Max 3, 1080 x 1920 piksele sahip 6 inçlik bir ekranda top koşturmanızı ve 4000 mAh batarya ile yorulmamanızı sağlıyor. 40 saate kadar konuşma ve 31 güne kadar bekleme süresi ise büyük amirallere karşı en büyük misilleme olsa gerek. Parmak izi okuyucusu standardından nasibini alıyor ve arka yüzeyde kendine yer buluyor.

13 MP'lik çift arka kamera, 5 MP'lik ön kamera ve USB Tip C bağlantı noktası geliyor. 2 GB RAM ve 16 GB genişletilebilir depolama alanı biraz düşük kalmış olsa da ZTE’nin daha önce de duyduğumuz muazzam ses performansı gerçekten cihazın takdire şayan bir iş olduğunu gösteriyor.

ZTE Blade Max 3, ABD’de 200 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunuldu. İnternet dışındaki mağazalarda fiyatı 300 dolar. Tek sıkıntı cihazın Android 6.0 ile birlikte gelmesi ve 7.0 yükseltmesinin belirsizliğini koruması.

Ülkemiz özelinde konuşacak olursak ZTE’nin diğer telefonlarındaki uygun fiyat politikaları zaten biliniyor. Kendine teknoloji mağazalarında yer bulmaya başlayan firmanın bu cihazı ülkemize gelmesi biraz zor. Gelmesi durumunda güncel kura göre ve vergi uygulamaları haricinde fiyatın 715 TL gibi muhteşem bir rakamda kalması vergileriyle az da olsa 1000 TL’nin çok az üzerine çıkması mümkün.