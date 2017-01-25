Ekonomik Düşünenlerin Kalbini Fethedecek Telefon: ZTE Blade V8 Lite

Eğer ZTE Blade V8 and Blade V8 Pro'yu yeterli bulmuyorsanız; atalarına göre uygun fiyatıyla WiFi sertifikasını kapan ve Android 7.0 Nougat yüklü gelecek ZTE Blade V8 Lite sizin için ilaç olabilir.

ZTE Blade 8 ve Blade 8 Pro'nun son derece kaliteli akıllı telefonlar olduğunu kabul etmeliyiz. Akıllı bombaların donanımsal yetenekleri de fiyat-performans baz alındığında muadillerinden yarım tık ötede. WiFi Alliance (WFA)'den resmi sertifikayı kapan ZTE Blade V8 Lite da, uygun fiyat etiketiyle gönülleri çalabilir. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile gelen ZTE Blade V8 Lite; Qualcomm Snapdragon 435 işlemci, 2 GB DDR3 RAM, 16 GB dahili saklama alanı, 1280 x 720 piksellik 5 inçlik ekranı ve 8 megapiksel ön kamerası ile giriş sınıfı için ekonomik bir alternatif olacak. Cihazın fiyatı henüz açıklanmadı (150-170 dolar arasında şekillenmesi bekleniyor). ZTE'nin yeni modelini bahar aylarında satışa sunması bekleniyor. NFC Etiketleriyle Kendi Hayatınızı Hackleyin! Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!