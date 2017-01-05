ZTE, Kamera Özellikleriyle Coşturduğu Yeni Telefonu Blade V8 Pro’yu Duyurdu

CES 2017 etkinliğinde farklı teknolojik ürünler dışında akıllı telefon duyuruları da geliyor. Bunlardan bir tanesi ZTE’nin duyurduğu Blade V8 Pro.

ZTE, haberin başlığından da tahmin edeceğiniz üzere kamerasıyla ön plana çıkan yeni akıllı telefonu Blade V8 Pro’yu duyurdu. Arkasında 13 MP’lik oto HDR ve çift LED flaş özellikli çift kamerası bulunan telefonun ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.

Fiyatı ise oldukça makul denilebilecek düzeyde: 230 dolar. Aşağıda bahsettiğimiz özelliklerine oranla 230 doların o kadar da yüksek olmadığını söylemeliyim. Özellikle iPhone 7’nin 3000 - 4500 TL arasında değişen fiyatlarından sonra Blade V8 Pro’nun çok iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum. Türkiye pazarını çok seven şirket, bu cihazı da ülkemizde satışa sunabilir. Şimdi özelliklerine bir bakalım:

Blade V8 Pro