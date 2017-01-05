ZTE, Kamera Özellikleriyle Coşturduğu Yeni Telefonu Blade V8 Pro’yu Duyurdu

ZTE, haberin başlığından da tahmin edeceğiniz üzere kamerasıyla ön plana çıkan yeni akıllı telefonu Blade V8 Pro’yu duyurdu. Arkasında 13 MP’lik oto HDR ve çift LED flaş özellikli çift kamerası bulunan telefonun ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.
Fiyatı ise oldukça makul denilebilecek düzeyde: 230 dolar. Aşağıda bahsettiğimiz özelliklerine oranla 230 doların o kadar da yüksek olmadığını söylemeliyim. Özellikle iPhone 7’nin 3000 - 4500 TL arasında değişen fiyatlarından sonra Blade V8 Pro’nun çok iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum. Türkiye pazarını çok seven şirket, bu cihazı da ülkemizde satışa sunabilir. Şimdi özelliklerine bir bakalım:
Blade V8 Pro
- 5.5 inç büyüklüğünde, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğünde ve 401 ppi yoğunluğunda ekran
- 156 x 77 x 9.1 mm boyut, 185 gram ağırlık (full metal gövde)
- Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi
- 13 MP çözünürlüğünde, çift LED flaşlı, oto HDR, patlama mod özelliklerine sahip ve 4K video kaydı yapabilen çift arka kamera
- 8 MP çözünürlüğünde ön kamera
- 2GHz saat hızında çalışan 8 adet ARM Cortex-A53 çekirdeği bulunan Snapdragon 625 işlemci
- Adreno 506 grafik işlemcisi
- 3 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 32 GB dahili hafıza
- 3410mAh gücünde batarya
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