ZTE Blade V9 ve Blade V9 Vita Fiyatı ve Özellikleri

ZTE, MWC 2018'de iki yeni telefonu daha duyurdu, Blade V9 ve Blade V9 Vita; detaylar haberimizde.

ZTE Blade V9 ve Blade V9 Vita, ZTE'nin V serisinin iki yeni üyesi. Yenilenen dizayn tarzıyla orta seviye telefonlara yeni bir soluk getirecek gibi duruyor. Cihazlarda, klasik kombinasyon olan, metalik orta kısım ve arka cam kısım bulunuyor. İki model de, 18:9 oranlı FHD+ ekran barındırıyor.

Cihazların dikkat çeken özelliklerinden biri ise, çift kamera ayarı. ZTE, Blade V9'un düşük ışık koşullarında iyi performans sağlamasıyla övünüyor, bu özelliğin kullanıcıların hoşuna gideceğini düşünüyor.

Cihazlarda Android Oreo 8.1 bulunacağı bilinirken, önceki Blade'lerde olduğu gibi yazılımda ZTE dokunuşlarının olup olmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Blade V9 Vita, daha az özellik sunması sebebiyle, V9 'a göre daha düşük fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor. Blade V9 önümüzdeki dönemde İspanya, Almanya, Rusya, Meksika ve Çin'de 269 Euro'ya (yaklaşık 330 dolar) piyasaya sürülecekken V9 Vita ise aynı ülkelerde 179 Euro (yaklaşık 220 dolar)'ya piyasaya sürülecek.