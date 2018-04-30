ZTE, Çift Çentikli Telefon Tasarımını Geliştiriyor!

Çin Patent Ofisi'ne yeni bir çift çentikli akıllı telefon için başvuruda bulunan ZTE, Iceberg modeli ile yakaladığı tasarım başarısını geliştirmeyi hedefliyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, bu ayın başlarında tanıtmış olduğu ZTE Iceberg modeli ile dünyanın ilk çift çentikli akıllı telefonunu ortaya çıkarmıştı. Fakat Çin Patent Ofisi’ne yapılan yeni patent başvurusu, şirketin yeni bir çift çentikli akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.

ZTE Iceberg, hem üstte hem de altta geniş bir çentiğe sahipti. Üst taraftaki çentik kamera ve ahizeyi bulundururken, alt taraftaki çentiğin herhangi bir işlevi bulunmuyordu. Yeni patent görselleri işe şirketin ekranın üstünde bulunan çentiği Essential Phone kadar küçülttüğünü gösteriyor.

Hepsi bu kadar da değil. ZTE, herhangi bir işlevi bulunmayan alt çentiğin tüketiciler tarafından hoş karşılanmadığını fark etmiş olacak ki alt çentiğe de önemli bir yetenek kazandırıyor. ZTE Iceberg’e göre bir miktar kalınlaşan alt çentik, ana ekran tuşunu üzerinde barındırıyor.

Alt çerçevenin altında ekran ile devre kartı birleşmektedir. Bu nedenle alt çerçeveyi kaldırmak hem zor, hem de maliyetlidir. Bunun en iyi örneği ise iPhone X. ZTE, alt çerçeveyi kaldırmak yerine çentikli alt kısıma da bir çentik getirerek kullanıcılara daha fazla ekran sunmayı hedefliyor. Fakat bu şekilde ekran simetrisi de tamamen bozulmuş oluyor.