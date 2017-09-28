ZTE'den Katlanabilir, Çift Ekranlı Bir Telefon Geliyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE, standart telefon tasarım anlayışını değiştirerek katlanabilir çift ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor.

İlk iPhone tanıtıldığından bu yana akıllı telefonlar benzer bir formda gelişmeye devam ettiler. Ekranlar büyüdü, çerçeveler inceldi fakat cihazlar büyük ölçüde birbirine çok benziyordu. ZTE, önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni telefonu ile akıllı telefon tasarım anlayışını büyük ölçüde değiştirebilir.

Android Authority’nin paylaştığı görsellere göre ZTE, Kyocera Echo benzeri katlanabilir çift ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. ZTE Axon M isimli cihaz, toplamda 6.8 inç büyüklüğe sahip iki adet full HD ekrana sahip olacak.

Donanım özelliklerine baktığımızda ZTE Axon M’in tam bir amiral gemisi olduğunu söyleyemeyiz. Qualcomm’un Snapdragon 820 işlemcisinden gücünü alan cihaz 4GB RAM’e ve 32GB depolama alanına sahip. Bu da ZTE Axon M’i geçtiğimiz yılın amiral gemisi bu yılın ‘ikincil’ telefonu yapıyor.

Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 820

RAM: 4GB

Depolama: 32GB

Ekran: 6.8 inç çift ekran

Kamera: 20MP

İşletim Sistemi: Android 7.1

ZTE’nin en çok soru işareti yaratan hamlesi, çift ekranlı bir telefona yalnızca 3120mAh batarya koyması oldu. 5.0 inçlik standart bir akıllı telefon için bu batarya yeterli olabilir ancak 6.8 inçlik dev ekranlı bir cihaz için uzun bir pil ömrü sunması çok düşük ihtimal.

ZTE Axon M’in ‘ilginç’ bir başka özelliği, alıştığımız ön-arka kamera yerleşimini değiştirerek her iki tarafa da dönebilen tek bir 20 megapiksellik kamera kullanıyor olması. Artık orta seviye akıllı telefonlarda bile arkada 2 önde 1 kamera bulunmaya başladığını düşünürsek ZTE’nin bu hamlesi biraz riskli olabilir.

ZTE Axon M, iki ekranda farklı uygulamaları kullanmayı mümkün kılmak için Android’in çoklu görev yeteneklerine güveniyor. Cihazın kutudan Android 7.1 Nougat ile çıkması bekleniyor. Çift katlanabilir ekranlı ZTE Axon M’in 17 Ekim’de tanıtılması planlanıyor ve cihazın 650 dolarlık bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor.