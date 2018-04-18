ZTE, Google Üzerindeki Android Lisansını Kaybedebilir!

Amerika’nın Çin’e uyguladığı yaptırımlar kapsamında ZTE telefonlarının Google Play desteklerinin sonlanacağı konuşuluyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, ABD tarafından son derece sert yaptırımlara maruz kalıyor. İran’a mal gönderdiği ortaya çıkan ZTE, ABD Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirmiş ve ABD şirketlerinin 7 yıl boyuca Çin elektronik şirketlerine donanım ve yazılım satmasının yasaklanmasına neden olmuştu.

Reuters tarafından yapılan yeni açıklamaya göre ZTE’ye Google hamlesi gelecek. Telefonlarında Android işletim sistemini kullanan ZTE’nin bu hakkını önemli ölçüde elinden alacak Google, şirketi batma noktasına getirebilir.

Google’ın ücretsiz olarak sunduğu Android’in açık kaynak kodlu bir yazılım olduğu biliniyor. Bu sebeple Google istese dahi ZTE’nin Android’i kullanmasını engelleyemez. Bu durumun farkında olan Google, işletim sistemini yasaklamak yerine Google Play Store’u da içeren tüm Google Mobil uygulamalarının kullanımını yasaklayacak. Bu da ZTE telefonlarını neredeyse kullanılamaz duruma getirecektir.

ZTE salı günü yaptığı açıklamada, “ZTE Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan kararın farkında. Şu anda, şirket olarak bu olayın neden olduğu tüm potansiyel etkileri değerlendiriyor ve buna göre yanıt vermek için proaktif olarak ilgili taraflarla iletişim kuruyoruz” dedi.

Qualcomm ve Dolby gibi ABD merkezli şirketlerin de donanımlarını ZTE’ye satamayacağı bu yasaklama kararı, Çinli firmanın Mart 2017’de ABD ekipmanlarını yasadışı yoldan İran ve Kuzey Kore’ye göndermesinin anlaşılması üzerine gerçekleşti. ZTE ile birlikte Çinli telekomünikasyon devlerine çok büyük sıkıntılar oluşturacak bu yeni ABD yaptırımı, daha çok Çin’de büyüyen sektörü durdurma çabası olarak gösteriliyor. Her yıl 45 milyondan fazla telefon satan ZTE’nin dışında Huawei ve Xiaomi gibi üreticilerin de bu durumdan etkileneceği iddia ediliyor.