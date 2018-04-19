ZTE Oyun Telefonu Nubia Red Magic - Fiyatı ve Özellikleri

ZTE, Xiaomi gibi üreticilere anında cevap vererek hava soğutma, 8GB RAM, özel oyun düğmesi gibi özelliklere sahip oyun telefonunu duyurdu.

Xiaomi’nin Black Shark oyun telefonunu duyurmasının ardından Asus, Sony gibi şirketlerin de oyun telefonu haberlerini görmeye başladık. Yeni bir sektör olarak görülen oyun telefonu sektörü yavaş yavaş genişlemeye devam ediyor. Son olarak, ABD’nin yaptırımları ile mücadele eden ZTE’nin yeni oyun telefonu tanıtıldı.

ZTE’nin Nubia markası, daha önce söz verdiği gibi ilk oyun telefonu Nubia Red Magic’i duyurdu. 6 inçlik FHD+ bir ekranla gelen akıllı telefon, 8 GB RAM ve Snapdragon 835 yonga setine sahip. Hava soğutmalı bir sistemle çalışan Nubia Red Magic, yalnızca 6.85 mm’lik inceliğiyle Çinli oyun tutkunlarının ilgisini fazlasıyla çekti.

Yeni hava soğutma teknolojisinin de etkisiyle çok şık bir tasarıma sahip olan Nubia Red Magic, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneğiyle iki ayrı model olarak satışa sunulacak. Android 8.1 Oreo işletim sistemini kullanacak akıllı telefonda, oyuncular için yetersiz kalacağını düşündüğümüz 3800 mAh’lik bir batarya yer alıyor.

Özel Oyun Düğmesi

Nubia Red Magic, oyuncular için özel olarak üretildi. Oyun oynarken SMS’leri, bildirimleri ve oyununuzu engelleyecek diğer şeyleri durdurmanız için bir fiziksel düğme barındıran akıllı telefon, daha yumuşak grafiksel detaylar ve daha kaliteli performans almak için 128 oyunu optimize etti. Bu optimizasyon çalışmaları, oyunların yükleme hızını da yüzde 50 oranında artırıyor.

f/1.7 diyafram aralığına sahip çift tonlu flaşa sahip 24 MP arka kameranın yer aldığı telefonda, f/2.0 diyafram aralığına sahip geniş açılı 8 MP ön kamera bulunuyor. Çift SIM gibi özelliklerle oyuncular dışında telefonu iş hayatında da kullanmak isteyenleri kazanmayı hedefleyen Nubia Red Magic, fiyat konusunda müşterilerini memnun edecek gibi duruyor. 6 GB RAM/64 GB depolama alanlı versiyon 398 dolarken, 8 GB RAM/128 GB depolama alanı versiyonu 477 dolardan satışa sunulacak. Akıllı telefon 25 Nisan’dan itibaren Çin’de satışa sunulacak.

Nubia Red Magic’in Teknik Özellikleri