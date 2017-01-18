ZTE’nin CES 2017’de ufak bir duyurusunu yaptığı Hawkeye modeli resmen ortaya çıktı!

ZTE’nin daha önce Project CSX adıyla kullanıcıların tercihlerine göre şekillendirdiği ve Kickstarter üzerinden destek ile oluşturduğu yepyeni telefonu Hawkeye modelinin detayları belli oldu. Ön kamerasında göz takip sistemi bulunduran ve scroll dediğimiz aşağı ve yukarı hareketi gözünüz ile yapabileceğiniz özel bir sisteme sahip olan bu telefon, teknik özellikler ile orta-üst seviyeye konumlandırılabilecek.

ZTE Hawkeye Özellikleri ve Fiyatı

5.5 inçlik Full HD bir ekrana saihp olan ZTE Hawkeye, 2GHz hızında ve 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 ve Adreno 506 grafik işlem birimine sahip. 3GB RAM ile 32GB depolama birimini barındıran cihaz, aynı zamanda MicroSD kart desteği de sunmakta.

13MP + 12MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğündeki ön kamera ile başarılı çekimler yapabilecek olan cihazda parmak izi sensörü, Hi-Fi ses desteği, 3.5mm jack girişi, Wi-Fi ac desteği ile 4.5G hizmeti de bulunuyor.

3000mAh büyüklüğünde Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli bataryasının yanı sıra 155 x 76.9 x 9.1mm boyutuna ve 185gr ağırlığına sahip olan ZTE Hawkeye, arka kapağındaki özel bir materyal sayesinde aynaya ve cam yüzeylere yapışabiliyor olacak. Fiyat olarak ise 199 Dolar fiyatıyla satışa çıkacak.

Sonuç olarak fiyatına göre sağlam bir fiyat/performans telefonu olacak olan ZTE Hawkeye’ın ülkemize gelme durumu ise şu anda belli değil.