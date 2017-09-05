ZTE'nin Yeni Tanıtacağı Telefon Çift Ekranlı Olabilir!

Son yayılan dedikodulara göre ZTE'nin Axon Multy adını vereceği söylenen yeni telefonu, çift ekrana sahip olarak çıkabilir!

2016'da Axon 7 isimli modeliyle çok fazla damga vuramasa da, iyi yorumlar alan ZTE'nin yeni modelinin ne olacağı merak ediliyordu. Görünüşe bakılırsa yeni modeline "Axon Multy" adını vereceği söylenen ZTE, söylentilere göre yeni telefonunu 1080p çözünürlüğe sahip çift ekranla piyasaya çıkacak. Her ne kadar yeni yeni 1000 dolar bandında çıkan telefonlar kadar pahalı olmasa da, lüks segmentli çıkacağı söylenen yeni modelin epeyce olay yaratması bekleniyor.

Söylentilere göre ZTE Axon Multy'nin geniş olanı 1920x2160 olan 6.8 inçlik diğerinin de çözünürlüğü bilinmeyen iki ekrana sahip olması dışında, diğer özellikleri lüks segment telefonlara göre biraz daha düşük olacağı görülüyor. Snapdragon 820 işlemciye sahip, 4 gb "ram"e ve 32 gb'lık dahili hafızaya sahip Axo Multy aynı zamanda 3120 mAh'lık bataryaya ve 20 mp'lik tek (evet yanlış okumadınız tek) kameraya sahip olacak.

"ZTE'nin son duyurduğu model olan Axon 7 mini"

Yeni çıkacak Axon Multy'nin fiyatı ise yine aynı söylentilere göre 650 dolar civarında olacak. Biz açıkçası fiyatına göre özelliklerini biraz düşük bulduk. Ancak çift ekranlı akıllı telefonlar yavaş yavaş Çin'li üreticiler arasında popüler olmaya başladı. Büyük markalar çift ekranlı telefonlar çıkarır mı bilinmez, ancak ZTE gibi markalar eğer bu modellere yönelmekle bir başarılı sağlarlarsa, sürekli yeni teknolojileri deneyen, cesaretli markaların uygulaması çok da uzak bir ihtimal değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Çift ekranlı Axon Multy eğer söylentiler doğruysa alınır mı?