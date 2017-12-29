ZTE Blade V9 Yanlışlıkla Resmi Web Sitede Yayınlandı!

ZTE'nin CES 2018'de tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonu ZTE Blade V9, yanlışlıkla şirketin İspanya web sitesinde yayınlandı.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE’nin Blade serisinin yeni modeli olan ZTE Blade V9, yanlışlıkla ZTE’nin İspanya web sitesinde ürün listesine eklendi. Ürün, hatanın fark edilmesinden sonra hızlı bir şekilde siteden kaldırıldı ancak biz yeni ZTE hakkında yeterli bilgiyi öğrenmiş olduk.

Yeni ZTE Blade V9, 5.7 inçlik 18:9 bir ekrana sahip olacak. Cihazın alt ve üst çerçevelerinin de kalın olduğunu göz önüne alırsa Blade V9’un genel olarak ince uzun bir tasarıma sahip olacağını söyleyebiliriz.

ZTE Blade V9 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 2/3/4GB

Depolama: 16/32/64GB

Ekran: 5.7 inç Full HD+

Arka Kamera: 16+5

Ön Kamera: 13MP

Batarya: 3200mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Siyah ve altın renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak olan ZTE Blade V9’un fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Fakat cihazın CES 2018’de tanıtılması bekleniyor, bu nedenle fiyat ve satış tarihi hakkında detaylı bilgileri önümüzdeki haftalarda öğrenebiliriz.