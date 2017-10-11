ZTE, Çift Ekranlı Katlanabilir Telefonu Axon M'i Tescilledi!

ZTE, akıllı telefon piyasasındaki yükselişine yeni maceralara atılarak devam ediyor. Firmanın çift ekranlı katlanabilir amiral gemisi Axon M, ABD’nin Federal İletişim Kurumu FCC tarafından patentlendi.

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan ve büyük merak uyandıran çif ekranlı katlanabilir telefon ZTE Axon M güç geçtikçe resmiyet kazanıyor. Son olarak tasarım çizelgeleri Amerikan İletişim Kurumu FCC’ye ulaşan cihaz, patent onayını aldı. FCC’nin internet sitesinde yer alan çizimler, cihazın her iki ekranının da katlanabilir donanımdan etkilenmeyecek bir şekilde tasarlandığını gösteriyor.

Sızdırılan bilgilere göre Axon M'nin her iki ekranı da Full HD çözünürlüğe sahip olacak ve toplamda 6.8 inç büyüklüğünde bir ekran oluşturmak için katlanabilir donanıma bağlanacaklar. İlginç olan her ekranda aynı anda iki bağımsız uygulama çalıştırabilecek olmamız. Bunun için çoklu görev arayüzünün yeniden tasarlanması ve Android standartlarının yıkılması gerekiyor.

ZTE Axon M Beklenen Özellikleri:

Full HD çift erkan, açık konumdayken 6.8 inçlik boyut

Katlanabilirlik

Qualcomm Snapdragon 820 işlemci

4GB RAM

3.100 mAh Batarya

Android işletim sistemi

Fiyat: 650 dolar

Cihazın bir aksilik yaşanmazsa 17 Ekim 2017’de New York’taki bir basın toplantısıyla duyurulması bekleniyor.

Yeni Axon M, ön plana çıkan tasarımı gereği akıllarda fazlasıyla soru işareti yaratsa da, nasıl çalıştığını görmeden net bir şey söylemek zor. Açıkçası ZTE'nin bu hareketi cesaret istiyor. Diğer yandan firma, tablet kullanıcılarının “Şunu katlasam da cebime koyup taşısam” dediklerini duymuş gibi. Ancak Samsung’un son amiral gemisi Note 8’in ekranı 6.3 inçlik bir boyuta sahipken 6.8 inçlik katlanabilir ekran bakalım rekabette avantaj sağlayabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.