Çin’in en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan ZTE, yeni orta seviye batarya canavarı modeli Nobia N3’ü tanıttı. Devasa bataryası ile 2 güne kadar kullanım, 23 güne kadar da bekleme süresi vaat eden cihaz, şirketin açıklamalarına göre seviyesine göre oldukça iyi fotoğraf kalitesi sunuyor.
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Nubia N3 modelinin dikkat çeken bir başka özelliği ise 16 megapiksel çözünürlüğündeki ön kameraya dahil olan yapay zeka destekli ‘Portre 2.0’ özelliği. Portre 2.0 özelliği, kamera donanımının yetersiz kaldığı noktada yapay zekayı devreye sokarak fotoğraf kalitesini maksimum seviyeye çıkarmaya yardımcı olur.
ZTE Nubia N3 Özellikler
- İşlemci: Snapdragon 625
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB+MicroSD
- Ekran: 6.01 inç Full HD+
- Ön Kamera: 16MP
- Batarya: 5000mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat
Obsidyen siyahı, uzay altın ve nebula kırmızısı renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşacal ZTE Nubia N3, 24 Mart’ta satışa sunulacak. Cihazın fiyatlandırma detayları ise henüz açıklanmadı.