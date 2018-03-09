ZTE, 16MP yapay zeka destekli ön kamerası ve 5000mAh bataryası ile öne çıkan yeni orta seviye akıllı telefonu Nubia N3'ü tanıttı.

Çin’in en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan ZTE, yeni orta seviye batarya canavarı modeli Nobia N3’ü tanıttı. Devasa bataryası ile 2 güne kadar kullanım, 23 güne kadar da bekleme süresi vaat eden cihaz, şirketin açıklamalarına göre seviyesine göre oldukça iyi fotoğraf kalitesi sunuyor.

Nubia N3 modelinin dikkat çeken bir başka özelliği ise 16 megapiksel çözünürlüğündeki ön kameraya dahil olan yapay zeka destekli ‘Portre 2.0’ özelliği. Portre 2.0 özelliği, kamera donanımının yetersiz kaldığı noktada yapay zekayı devreye sokarak fotoğraf kalitesini maksimum seviyeye çıkarmaya yardımcı olur.

ZTE Nubia N3 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 625

Snapdragon 625 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB+MicroSD

64GB+MicroSD Ekran: 6.01 inç Full HD+

6.01 inç Full HD+ Ön Kamera: 16MP

16MP Batarya: 5000mAh

5000mAh İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Obsidyen siyahı, uzay altın ve nebula kırmızısı renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşacal ZTE Nubia N3, 24 Mart’ta satışa sunulacak. Cihazın fiyatlandırma detayları ise henüz açıklanmadı.