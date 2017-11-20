ZTE Nubia, Resmi Olarak Türkiye Pazarına Giriş Yaptı

Çinli telefon üreticisi ZTE, Nubia Z17 Mini ile Türkiye pazarına giriş yaptı.

Xiaomi, Huawei gibi son yıllarda ön plana çıkmaya başlayan bazı Çinli telefon üreticileri bulunuyor. Bu telefon üreticileri arasında yer alan ZTE, Türk kullanıcılarının bir süredir ulaşmaya çalıştığı bazı telefonlar üretiyor. Kullanıcıların yurt dışından çeşitli yollarla satın alarak ulaşabildiği ZTE, sonunda Türkiye pazarına girdiğini duyurdu.

ZTE’nin Türkiye pazarına girmesi ile fiyat-performans ailesine yeni bir marka daha katılmış oldu. ZTE Nubia Z17 Mini modeli ile Türkiye pazarına giriş yapan şirketin, ileride farklı telefonları da Türkiye pazarına sunması bekleniyor.

Aranota ve KVK Teknik Servis garantisi altında Türkiye pazarına girecek ZTE Nubia, resmi distribütör garantisi ile hizmet vermeye başladı.

Nubia Z17 Mini

ZTE’nin son çıkardığı telefonlar arasında yer alan Nubia Z17 Mini, Hindistan’da satışa sunulduktan sonra 2. ülke olarak Türkiye’de satışa sunuldu. Şafak mavisi renk seçeneği ile satılacak modelde Snapdragon 652/653 yonga seti, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama alanı, 13 MP çift arka kamera ve 16 MP ön selfie kamerası bulunuyor.

Telefona şu anda N11, GittiGidiyor gibi firmalar üzerinden ulaşabilirsiniz. Telefonun fiyatı özelliklerine göre 1400 TL ila 1700 TL arasında değişiyor.

Nubia Z17 Mini Özellikleri