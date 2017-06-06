ZTE Nubia Z17'nin Stokları Yalnızca 51 Saniyede Tükendi!

ZTE'nin özellikleri ile ön plana çıkan telefonu Nubia Z17, 51 saniyede 10.000 telefonu sattı.

Çin piyasasında özellikleri ile herkesin beğenisini kazanan ZTE Nubia Z17, sadece 51 saniye içerisinde tükendi. ZTE’nin çevrimiçi parakende sitesi JD.com’da satılan telefon 51 saniye içerisinde 10.000 adet satarak, ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Birden fazla versiyonla satışa sunulan Nubia Z17, RAM ve depolama alanlarına göre 411 dolar ile 573 dolar arasında fiyatlara sahip. 8GB RAM ve 128 GB’lık üst sürümü ile dikkat çeken telefonun bir sonraki satış tarihi de açıklandı. ZTE’nin açıklamalarına göre bir sonraki satış 12 Haziran’da olacak. Galaxy S8 gibi amiral gemilerinde yer alan Snapdragon 835 yonga seti ile gelen telefonun tüm özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nubia Z17 Özellikleri