ZTE Nubia Z17'nin Stokları Yalnızca 51 Saniyede Tükendi!

Çin piyasasında özellikleri ile herkesin beğenisini kazanan ZTE Nubia Z17, sadece 51 saniye içerisinde tükendi. ZTE’nin çevrimiçi parakende sitesi JD.com’da satılan telefon 51 saniye içerisinde 10.000 adet satarak, ulaşılması zor bir rekora imza attı.
Birden fazla versiyonla satışa sunulan Nubia Z17, RAM ve depolama alanlarına göre 411 dolar ile 573 dolar arasında fiyatlara sahip. 8GB RAM ve 128 GB’lık üst sürümü ile dikkat çeken telefonun bir sonraki satış tarihi de açıklandı. ZTE’nin açıklamalarına göre bir sonraki satış 12 Haziran’da olacak. Galaxy S8 gibi amiral gemilerinde yer alan Snapdragon 835 yonga seti ile gelen telefonun tüm özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Nubia Z17 Özellikleri
- Qualcomm Snapdragon 835 işlemci
- 5.5 inç 1080P ekran
- 8GB RAM ve 128GB depolama alanı
- İkinci versiyon: 6GB RAM+ 64GB / 128 GB depolama alanı
- Gorilla Glass 5
- 2500 mAh Batarya (25 dakikada %50 şarj)
- 23MP + 12MP sensörlü f/1.8 diyafram açıklığa sahip çift arka kamera (2x optik 10x dijital zoom, 0.03 saniye odaklama süresi, portre modu)
- 16 MP geniş açılı, f/2.0 diyafram açıklığı bulunan ön kamera