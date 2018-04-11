ZTE, Çin'de düzenlediği etkinlikte alt markası olan Nubia üzerinden yeni modeli olan Z18 Mini'yi tanıttı.

ZTE, Nubia Z18 Mini adını verdiği yeni orta seviye telefonunu tanıtarak Z serisine bir model daha ekledi. Dış hatlarıyla diğer Z serisi telefonlara çok benzeyen cihaz, arka tarafında 24 megapiksel ana kamera ve portre çekimler yapabilmek için 5 megapiksel çözünürlüğünde ikincil bir kameraya sahip.

Alüminyum kaplama çerçeve ve yüz tanıma özelliği ile kendini diğer orta sınıf cihazlardan ayıran Z18 Mini, aynı zamanda 8 megapiksel selfie kamerasına sahip.

Cihazın 5.7 inçlik Full HD ekranı neredeyse tüm telefonlardan sağlamlığına aşina olduğumuz Gorilla Glass teknolojisiyle korunuyor. Android 8.1 işletim sistemi ile çalışan cihaz gücünü Snapdragon 660'dan alıyor.

ZTE Nubia Z18 Mini Özellikler

İşlemci: 2,2 GHz 8 Çekirdek Snapdragon 660

RAM: 6GB

Depolama; 64GB/128GB

Ekran: 5.7 inç (2160 x 1080 piksel) Full HD

Arka Kamera: 24MP+5MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3450 mAh

İşletim Sistemi; Android 8.1 Oreo

Çin'de 19 Nisan itibariyle satışa çıkacak olan cihaz, siyah, beyaz, mavi ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Hafıza tercihlerine göre fiyatında değişiklik görülen cihazın, 64GB depolama sunan modeli 1200 TL, 128GB depolama sunan modeli ise 1450 TL bandında olacak. Bu fiyata vergiler dahil olmamakla birlikte cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı da şu an için belirsiz.