ZTE Tempo Go (Android Go) - Fiyatı ve Özellikleri

ZTE'nin ilk Android Go'lu telefonu Tempo Go, sadece 80 dolar! Bu ve bunun gibi cihazlar, piyasanın uygun fiyatlı kısmına yeni bir soluk getireceğe benziyor.

Android'in hafif bir versiyonu olan Android Go, 1 GB RAM'den az alt seviye cihazlar için kararlılık, güvenlik ve uygulama güncellemeleri vaat ediyor. Android Go'lu modellerden bir tanesini de ZTE üretiyor. ZTE üretimi Tempo Go, ABD'de 80 dolara satışa çıkacak. İLGİLİ HABER Google, İlk Android Go Telefonlarını MWC 2018'de Tanıtacak! Barselona'daki Dünya Mobil Kongresi'nde duyurulan Tempo Go, Amerika'nın ilk Android Go'lu telefonu olurken aynı zamanda Qualcomm'un yeni dört çekirdekli işlemcisi MSM8909'u taşıyan ilk cihaz olma özelliğini de içinde barındırıyor. Tempo Go, GSM şebekesinde SIM kilitsiz bir şekilde önce Amerika'da satışa çıkacak. İLGİLİ HABER Karşınızda Katlanabilir Çift Ekranlı Akıllı Telefon: ZTE Axon M Android Go, Android Oreo'nun farklı bir versiyonu olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla ve özelleştirilmiş uygulama mağazasıyla karşımıza çıkıyor. ZTE Tempo Go Özellikleri 5 inçlik 854x480 piksel LCD ekran

5 megapiksel arka kamera, 2 megapiksel ön kamera

2200 mAh batarya

3.5mm kulaklık girişi

Micro SIM

microSD kart girişi, maks. 32GB

Micro-USB girişi

1GB RAM, 8GB depolama alanı

802.11b/g/n Wi-Fi Bütün bu gelişmelere baktığımızda güzel şeylerin olacağını söyleyebiliriz, en azından giriş seviyesi telefonlarda dengeler değişebilir.

Kaynak : https://www.cnet.com/news/ztes-first-android-go-phone-tempo-go-costs-80-mwc/

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