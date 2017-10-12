Facebook’un kurucusu ve şu anki CEO’su Mark Zuckerberg, gündemden düşmüyor. Genç iş adamı, politik ve sosyal krizlerin ardından farklı konulardaki açıklamalarıyla da şaşkınlık yaratmaya devam ediyor.

Haftalardır ABD seçimlerindeki şaibelere adı karışan Facebook, politik bir krizin içinde ve 2.2 milyarlık dev bir kitleyi elinde tutmanın sıkıntılarını yaşamaya başladı. Sürekli ılımlı ve soğuk kanlı açıklamalarla tüm iddiaları bertaraf etmeye çalışsa da tam anlamıyla “Adı çıktı dokuza, inmez 8’e” durumu var. Bu yüzden hem CEO Zuckerberg hem de şirketin resmi kanallarından yapılan açıklamalar gündemde geniş yer buluyorlar.

Mark Zuckerberg, şirketi için geçtiğimiz gün sanal gerçeklik platformu Spaces üzerinden, sanal karakteriyle yaptığı felaket bölgesi ziyaretinde bir krize daha neden olmuştu. İş dünyası tarihine Porto Riko yüzsüzlüğü olarak geçen olayın ardından Zuck, yaptıkları olayın amacından şaştığını dile getirmiş ve özür dilemişti.

Zuck, bugün bir açıklama daha yaptı ve dünya üzerinde 1 milyar insanın VR gerçekliğin kullanıcısı olmasını istediğini söyledi. Bu dünya nüfusunun yaklaşık %13’ü ve Facebook’un nüfusunun %46’ya yakını demek.

Firmanın geçtiğimiz yıllarda bünyesine kattığı sanal gerçeklik şirketi Oculus’un geliştiriciler konferansında bu fikrini belli eden CEO, dünya üzerindeki kırsal bölgelerde bile VR teknolojilerinin rahatlıkla kullanılması gerektiğini savundu. Ancak 1 milyar kullanıcı için bir zaman hedefi belirlemedi.

Facebook, bu amaca ulaşabilecek en güçlü şirketlerden. Çünkü üye sayısı çok fazla ve krizlere rağmen bu kitle sayesinde ayakta kalabilir. Nitekim sanal gerçeklik kullanıcılarının sayısı ne zaman 1 milyar olur bilinmez. Zaten Mark Zuckerberg da bunun için bir zamana işaret etmiyor.