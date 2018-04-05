Facebook’un kurucu CEO’su ve icra kurulu başkanı Mark Zuckerberg, tüm sorumluluğu üzerine aldığı veri skandalının ardından yaptığı son açıklamayla, dünyadaki insanların 3’te birini karşısına alabilir. Zira kendisi, 2.2 milyar Facebook üyesinin verilerinin çalınmasına hazır olması gerektiğini söylüyor.

Cambridge Analytica skandalından sonra Facebook’un 87 milyon insanın verisini seçim araştırmaları için duyarsızca paylaşması, büyük bir skandal yarattı. CEO Mark Zuckerberg, her açıklamasında sorumluluğu üzerine alıyor ve skandalın daha da büyüyeceğini dile getiriyor. Kendisi, 11 Nisan’da düzenlenecek F8 konferansı öncesinde ifade verecek. Yaptığı son konuşmasında ise 2.2 milyarlık Facebook nüfusunun geneline seslendi.

Facebook’un tabiri caizse tam 2.2 milyar vatandaşı var. Yaşanan veri skandalları da her bir üyeyi düşüncelere sürüklüyor. Zuckerberg ise düşünmemize yardımcı oluyor ve bütün üyelerini olası skandallara karşı uyarıyor.

Veri hırsızlığının en büyük kaynağı ise Facebook’un arama servisi olabilir. Zira isim ve soy isim yazıldıktan sonra karşımıza çıkan kişilerin profillerinden e-posta adreslerini, izin verdikleri takdirde telefon numaralarını görebiliyoruz. Dış kaynaklı uygulamalara Facebook aracılığıyla giriş yapıldığında ise bütün profil bilgilerimiz, paylaşımlarımızın içeriği, politik görüşlerimiz, tüketim alışkanlıklarımız gibi veriler haberimiz olmadan çekiliyor.

Zuckerberg, ilk etapta 50 milyon kişinin verisinin çalındığı ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalından sonra, bu sayının artmasından endişe duyduğunu dile getirmişti. O endişesi, rakamın 87 milyona yükselmesiyle gerçek oldu. Ancak bu sadece Cambridge Analytica şirketinin geliştirdiği uygulama ile verisi çalınan insanların sayısı. Peki ya başka uygulamalar ve farklı coğrafyadaki insanlar? Zuck’ın son uyarısı ise buzdağının henüz görünmeyen kısmına dair.



Bir Facebook konferansında yayınlanan, dünyadaki Facebook kullanıcılarının dağılımı illüstrasyonu

Her gün onlarca hizmete ve dış kaynaklı siteye Facebook hesabımızla giriş yapıyoruz. Bu şirketlerin hepsi verileri çalmamakla beraber, çok sayıda hırsız uygulamanın olduğunu da söylemek mümkün. En nihayetinde Camridge Analytica isimli şirket, ABD seçimlerinde araştırma yapan güvenilir bir imaja sahipti. Kısaca altın yumurta bile çürük çıkabiliyorsa, hiçbir kaynağa güvenmemekte fayda var.

Zuckerberg, skandallara rağmen kimsenin işinden kovulmadığını, kendisinin bu işte asıl sorumlu kişi olduğunu, asla görevini terk etmeyeceğini açıkladı.